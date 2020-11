Samazinās atļauto braukšanas ātrumu uz Dienvidu tilta

Braukšanas ātrums tiks samazināts posmā no uzbrauktuves no Maskavas ielas līdz Lubānas ielai un pretējā tilta brauktuves pusē, no Lubānas ielas līdz uzbrauktuvei no Piedrujas ielas.

Dienvidu tilta Lubānas ielas nobrauktuve ir trešā līmeņa estakāde, augstākā no visām estakādēm, kur vējš pūš spēcīgāk nekā citviet, līdz ar to pretslīdes materiālu iedarbība nav tik augsta.

Ielu un tiltu uzturēšanas uzņēmumi Rīgā dežurē visu diennakti, lai, nokrišņu laikā un līdz ar apledojuma veidošanos, nekavējoties veiktu maģistrālo ielu un tiltu brauktuvju apstrādi ar pretslīdes materiāliem, skaidro domē, norādot, ka ierobežojums tiks saglabāts līdz nākamā gada pavasarim.