Aizvadītajā diennaktī visvairāk ar Covid-19 inficētie reģistrēti Rīgā un Daugavpilī

SPKC dati šobrīd rāda, ka Rīgā aizvadītajā diennaktī reģistrēti 152 jauni inficētie, un kopumā pēdējo 14 dienu laikā galvaspilsētā ar Covid-19 sasirguši vismaz 2184 cilvēki. Daugavpilī reģistrēti 78 jauni saslimušie, un kopējais pēdējās divās nedēļās inficēto skaits sasniedzis 568 cilvēkus. Savukārt Daugavpils novadā reģistrēti 16 jauni saslimušie, līdz ar to pēdējo 14 dienu laikā novadā inficējušies 65 cilvēki.

Covid-19 turpina izplatīties Varakļānu novadā - pagājušās diennakts laikā atklāti 22 jauni saslimušie, pēdējās 14 dienās saslimušo skaitam sasniedzot 43. Saslimšana ar Covid-19 turpinās arī Jelgavā - aizvadītajā diennaktī pilsētā reģistrēti 19 saslimšanas gadījumi, līdz ar to Jelgavā pēdējās divās nedēļās inficēto skaits sasniedzis 100.

Salaspils novadā reģistrēti 11 jauni saslimšanas gadījumi, Talsu novadā - desmit, Ķekavas novadā - deviņi, savukārt Jūrmalā, Krāslavas novadā un Salacgrīvas novadā reģistrēts pa septiņiem saslimšanas gadījumiem. Virknē citu novadu aizvadītajā dienā reģistrēts mazāks inficēto skaits.

Saslimšana ar Covid-19 ir atgriezusies Skrundas novadā, kur iepriekš visi bija atveseļojušies.

Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits pašlaik ir Rīgā - 2184, Daugavpilī - 568, Jūrmalā - 138, Krāslavas novadā - 107, Jelgavā - 100, Mārupes novadā - 92, kā arī Liepājā un Rēzeknē - abās pilsētās 90 iedzīvotāji.

No aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem jaunajiem saslimušajiem 75 ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem, 69 - vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 62 - vecumā no 40 līdz 49 gadiem, bet 56 - vecumā virs 70. Citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.