Atmest smēķēšanu. Mana pieredze ar SALT

Solis numur viens – atrast alternatīvu cigaretēm. Draudzeņu ieteiktie varianti – plāksteri, košļājamā gumija, utml nešķita nopietni. Izvēlējos vienreizlietojamās SALT elektroniskās cigaretes. Bez smakas, gaumīgas pēc izskata un ar ierobežotu dūmu skaitu. Bet tagad par visu no sākuma!

Dēls sācis smēķēt

Pēdējais piliens manā “cigarešu stāsta biķerī jeb pelnutraukā” bija klasika – veļas mašīnā liekot, dēla džinsās atrastā cigarešu paciņa. Huh! Laiks pieķerties šai tēmai un sniegt audzinošus norādījumus. Bet kā gan smēķējoša mamma var pateikt savam pusaugu bērnam, ka smēķēt ir slikti un to nevajadzētu darīt? Ar pārliecību, ka, ja jau neesmu pieķerta ar cigareti rokās, tad dēlam pretargumenti varētu arī nebūt, uzsāku sarunu. Dēls faktu nenoliedza un atzina, ka dara to bara instinkta dēļ, lai iederētos kompānijā…gluži kā es pati pirms 20 gadiem. Man par izbrīnu, dēls ar draugiem smēķē tieši parastās tabakas cigaretes, jo iepriekš TV ziņās biju dzirdējusi, ka pusaudži vairāk izvēlas modernās alternatīvas. Arguments diezgan ikdienišķs – tradicionālās cigaretes esot vieglāk nopērkamas gan lielveikalos, gan piemājas mazajā bodītē. Ar dēlu mums ir atklātas attiecības – runājam par visām tēmām un nevis vienpersoniski ko aizliedzu, bet diskutējam - vai viņš apzinās veselības riskus un ko tabakas dūmi nodara viņa organismam? Īstas atbildes nebija, bet, kamēr man pašai cigarešu paciņa somiņā, arī es nevaru būt viņa piemērs!

Parādās cerība atmest

Pirms 20 gadiem pirmo cigareti izsmēķēju jaunajā darba vietā gluži vienkārši tāpēc, lai labāk iejustos kolektīvā. Toreiz biju pārliecināta, ka varēšu atmest jebkurā brīdī, kad vēlēšos. Atslodzes pīppauzes pārauga ieradumā. Dažubrīd tik ļoti gribējās uzsmēķēt arī vakarā esot mājās, ka bija jādomā muļķīgas atrunas, par kurām pašai ir kauns. Ja vēl var aizbildināties ar miskastes iznešanu, tad ko darīt ar cigarešu smaku? Pat spēcīgākās košļājamās gumijas to nespēja nomākt! Un kur nu roku āda un pirksti, kas burtiski iesūc kaitinošo tabakas aromātu!

Drīz vien pēc sarunas ar dēlu, kā pēc burvju nūjiņas mājiena, kolēģe parādījās birojā, “kūpinot” vienreizlietojamo elektronisko cigareti. Tādu brīnumu nebiju nekur iepriekš manījusi. Izrādās, arī viņa bija veselīgākas alternatīvas parastajām cigaretēm meklējumos. Bingo!

Atmešanas stratēģija ar SALT

Sākotnēji uz SALT vienreiz lietojamām e-cigaretēm raudzījos skeptiski, jo nešķita, ka tās spēs aizstāt ierastās cigaretes. Tomēr – pieejot atmešanas jautājumam praktiski un sākot izstrādāt savu stratēģiju, sapratu, ka SALT ir savas priekšrocības. Lielākā no priekšrocībām, manuprāt, ir ierobežotais dūmu skaits. No vienas SALT e-cigaretes var ievilkt 450 dūmu. Mana atmešanas stratēģija paredz pakāpeniski samazināt dienā ievilkto dūmu skaitu. Protams, mēģinu izlaist smēķēšanas reizes arī tad, kad ļoti gribas. Bet, ja tiešām striķi plīst, ar SALT e-cigareti varu ievilkt burtiski trīs nomierinošus dūmus. Nevēlos novilkt pārāk striktas robežas, lai nemocītos pašpārmetumus, ja gadījumā sanāk noteikumus nedaudz pārkāpt. Šobrīd vairāk vados pēc iekšējām sajutām, bet viens gan – ievilkto dūmu skaits katru dienu krietni sarūk.

Jāpiezīmē, ka mani patīkami pārsteidza fakts, ka SALT vienreizlietojamās e-cigaretes ir izgatavotas no otrreiz pārstrādājama materiāla, tāpēc tās ir arī dabai draudzīgākas un metamas plastmasas šķirotajos atkritumos.

Labas garšas, funkcionāls dizains

Reti kurš rūdīts smēķētājs nepasmīkņā par zemeņu vai persiku garšas “cigaretēm”. Bet – es teiktu, ka tikai līdz brīdim. Jā, pirmie dūmi arī man neradīja sajūtu, ka es tiešām smēķēju, bet ar laiku garšas kārpiņas pierada. Un kas vēl svarīgāk – brīdī, kad saproti, ka esi uzsmēķējis, bet par to neliecina ne mazākā smaka, novērtē šīs elektroniskās cigaretes vēl vairāk. Kopumā SALT e-cigaretes ir pieejamas 16 garšās, no kurām katrs noteikti var atrast sev tīkamu. Dizains ir ērts, funkcionāls, cigarete ir maza izmēra. Ko tur liegties – man patīk šī atrastā, organismam draudzīgāka alternatīva. Un tomēr tas ir tikai pagaidām, jo skaidru zinu, ka vēl mazliet, un smēķēšana būs tikai viens iepriekš piedzīvots garāks posms, uz kuru atskatīties jau kā brīvai no šī ieraduma.

