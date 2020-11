Ceturtdien Latvijā 9 mirušie un 455 jauni Covid-19 gadījumi

SPKC ziņo, ka viens mirušais bija vecumā no 45 līdz 50 gadiem, trīs mirušie - vecumā no 65 līdz 75 gadiem, divi vecumā no 75 līdz 85 gadiem, bet vēl trīs 85 līdz 95 gadus veci.

Kopā aizvadītajā diennaktī veikti 6743 izmeklējumi, un pozitīvo testu īpatsvars pret testētajiem ir 6,8%.

Latvijā kopā saslimušas 9836 personas un 1515 izveseļojušās.

Savukārt Nacionālajā veselības dienestā (NVD) ziņo, ka stacionāros pagājušajā diennaktī nogādāti vēl 39 pacienti, un kopā slimnīcās ārstējas 318 cilvēki, no kuriem 305 slimības gaita ir vidēji smaga, bet 13 - smaga.

No slimnīcām ceturtdien izrakstīti 25 sasirgušie.

