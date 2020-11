Pavļuts: Pūces rīcība padara par neiespējamu viņa turpmāko darbu ministra amatā

"Mēs esam uzzinājuši par kolēģa ministra Jura Pūces rīcību, kura padara par neiespējamu viņa turpmāko darbu ministra amatā," teikts Pavļuta paziņojumā. "Mēs kopīgi uzskatām, ka ministram Pūcem ir jādemisionē. Šo situāciju esam pārrunājuši arī partiju apvienības “Attīstībai/Par!” augstākajā līmenī."

Tālāk Pavļuts norāda, ka atbalsta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Jura Pūces lēmumu lūgt Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu atbrīvot viņu no ministra amata, tomēr partijai esot īpaši žēl, ka šādi nācies rīkoties ministram kurš "veiksmīgi īstenojis Latvijai būtiskas reformas".

"Tiesiska un augstākajiem morāles un ētikas standartiem atbilstoša rīcība ir vēlētu amatpersonu pienākums, ne izvēle," tā Pavļuts.

Turpmākajās dienās tiks diskutēts, kā ar Pūci turpināt kopīgo darbu apvienībā “Attīstībai/Par!”.

Ministrs Pūce paziņo par demisiju

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP) lūdzis premjeru Krišjāni Kariņu (JV) viņu atbrīvot no amata, atklātībā nākot ziņām, ka viņš bijušajam partijas biedram Mārim Mičerevskim lūdzis izkārtot "Rīgas satiksmes" stāvvietu caurlaidi.

Ar partijas "Latvijas attīstībai" pārstāves Annemarijas Rukšānes starpniecību Pūce portālam Jauns.lv pavēstīja: "Es esmu pieļāvis kļūdu. Man ir kauns, ka es esmu tā rīkojies Latvijas sabiedrības priekšā un manu kolēģu partijā, un partiju apvienībā priekšā. Arī draugu un ģimenes priekšā."

"Es par savu rīcību patiesi atvainojos un to no sirds nožēloju. Es esmu kļūdījies Rīgas pašvaldības autostāvvietu jautājumā, esmu patiesi izdarījis ļoti neveiksmīgu izvēli. Es esmu maldinājis savus kolēģus un Latvijas sabiedrību," norāda Pūce, piebilstot, ka par izdarītām kļūdām ir jāuzņemas atbildība, un tieši to viņš arī darīs.

Pūce arī norāda, ka šī situācija liedz viņam pilnvērtīgi pildīt ministra amatu, tāpēc viņš lūdzis valdības vadītājam viņu no šī amata atbrīvot.

"Nevēlos, lai jau tā sarežģītā politiskā vide mazinātu sabiedrības uzticību, jo tikai un vienīgi ar sabiedrības atbalstu un sapratni valsts ir spējīga attīstīties, pārvarot grūtības. Šobrīd, cīnoties ar pandēmiju un tās sekām, sabiedrības uzticība valdībai ir ļoti svarīga!" - tā Pūce, norādot, ka savu kļūdu atzīst un uzņemas par to atbildību.