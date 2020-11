Brīdina Gobzemu par rīcību Covid-19 krīzes laikā

Par piemēroto sodu saskaņā ar Saeimas Kārtības rulli paredzēts paziņot Saeimas sēdē un komisijas lēmumu publicēt oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Iepriekš komisijā ar iesniegumu cita starpā par Gobzema "aicinājumu nelietot" maskas bija vērsusies deputāte Anita Muižniece (JKP), kura norādīja, ka politiķis aicina iedzīvotājus neievērot likumus un noteikumus, tādējādi radot draudus sabiedrības veselībai.

Reizē komisija šodien noraidīja priekšlikumu rosināt Saeimai lemt par Gobzema izslēgšanu uz vienu Saeimas sēdi.

Deputāti atzina, ka Gobzems pārkāpis Ētikas kodeksa trīs normas, tajā skaitā, ka deputātam jāciena un vienmēr jāievēro Satversme, Saeimas Kārtības rullis un citi normatīvie akti. Šis jautājums tika vērtēts saistībā ar Gobzema publicēto fotogrāfiju par uzturēšanos veikalā bez maskas, ņemot vērā noteikto prasību par sejas un deguna aizsega lietošanu tirdzniecības vietās.

Tāpat komisija atzina, ka deputāts pārkāpis Ētikas kodeksa normu par to, ka godprātīgi jāievēro Saeimas deputāta svinīgajā solījumā paustā apņemšanās. Komisija arī atzina, ka Gobzems ir pārkāpis ētika regulējumu par to, ka deputāts ir morāli atbildīgs par savu rīcību (runām, balsojumiem u.c.).

Reizē komisija nolēma, ka Gobzems nav pārkāpis ētikas kodeksa normu par to, ka deputāts publiskos izteikumos izvairās no vārdiem, žestiem un citādas rīcības, kas var būt aizskaroša, kā arī nelieto apvainojošus vai ar Saeimas cieņu nesavienojamus izteicienus; deputāts balstās uz faktiem, to godīgu interpretāciju un argumentāciju.

Kā ziņots, Gobzems iepriekš komisijas sēdē maskas nelietošanu pamatoja ar viņa reliģisko pārliecību un ārsta norādījumiem.

Savukārt Muižniece iepriekš komisijā skaidroja, ka viņas iesniegums nav saistīts ar masku lietošanu, ierobežojumiem un ticību - tas ir par deputāta rīcībām un to sekām sabiedrības drošību un veselību, sacīja politiķe.