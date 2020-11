Valsts kompensēs slimības pabalstus Covid-19 inficētajiem 1,76 miljonu eiro apmērā

Darba grupa vienojusies par nepieciešamību no budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt VSAA kopumā 1 862 529 eiro, lai segtu izdevumus ar Covid-19 izplatību saistīto seku novēršanu.

No minētās summas 1 767 925 eiro plānots novirzīt slimības pabalsta izmaksām ar Covid-19 infekciju saslimušajiem un tiem, kuriem noteikta karantīna, slimības pabalstu no otrās dienas apmaksā valsts 80% apmērā no slimības pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

Pēc Labklājības ministrijas sniegtās informācijas, šo normu ieviešanai uz šā gada 30.septembri no speciālā budžeta apakšprogrammas "Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets" ir veikti izdevumi slimības pabalstam 1 767 925 eiro apmērā par 3210 personām.

Savukārt 94 604 eiro tiks piešķirti, lai nodrošināšanu sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmas jeb SAIS funkcionalitāti.

Gala lēmumu par līdzekļu piešķiršanu VSAA pieņems Ministru kabinets.