Masku nevalkāšana, mācoties braukt, var iznākt ļoti dārga

Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) komunikācijas projektu vadītāja Agnese Korbe “Kas Jauns Avīzei” skaidro: “Vietās, kur tiek sniegti noteikti pakalpojumi, ir jāievēro epidemioloģiskās drošības prasības. To nosaka Ministru kabineta noteikumi “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatīšanas ierobežošanai”. Šo prasību ievērošana ir saistoša arī autoskolām, tai skaitā teorijas apmācību un praktisko nodarbību norises laikā. Līdz ar to, autoskolās ir jālieto sejas aizsargmaskas un kopumā jāievēro šajos noteikumos noteiktie drošības nosacījumi. Pašas autoskolas atbild par attiecīgo pasākumu ievērošanu. Nepieciešamības gadījumos CSDD sniedz padomus autoskolām saistībā ar atbilstoša apmācības procesa norisi, tai skaitā Covid-19 kontekstā”.



Kā veicas ar šo noteikumu ievērošanu, “Kas Jauns Avīze” jautāja “Presto autoskolas” pārstāvim Romānam Gruznovam. Viņš pastāstīja: “Uz SIA “Presto autoskola” attiecas visi tie paši regulējumi un ierobežojumi, kas ir izvirzīti no CSDD, Satiksmes ministrijas un Ministru kabineta sakarā ar Covid-19 kontroli un izplatības riska mazināšanu. No autoskolas vadības ir uzstādījums, ka gan pasniedzējiem teorijas nodarbībās, gan instruktoriem braukšanas nodarbībās obligātā kārtā ir jālieto mutes un deguna aizsegs. Ja tiek pārkāpts šāds regulējums, tad tiek izteikts iesākumā mutisks aizrādījums, ja nedarbojas šī pieeja, tad piezīme vai pat rājiens, bet autoskolas darbinieki ir visnotaļ apzinīgi un šādas metodes līdz šim nav pielietotas.

Sejas maskas lietošanu apmācības procesā visā periodā uzrauga CSDD un vispārējā kārtībā policija. No valsts puses autoskolai par to aizsegu nelietošanu var draudēt sods līdz pat 2000 eiro kā juridiskai personai, tiesa gan autoskola dara visu iespējamo, lai situāciju nenovestu līdz tādam iznākumam un nodrošinātu drošu un pasargātu vidi gan kursantiem, gan darbiniekiem”.

Tikmēr autoskolas “Credo autoprieks” mārketinga speciāliste Līva “Kas Jauns Avīzei” teica: “Protams, izmantojam sejas aizsargmaskas. Instruktoriem ir sejas aizsargi un pasniedzējiem auduma vai medicīniskās maskas, ko nodrošina autoskola.

Sodus neizmantojam, jo tā ir katra cilvēka atbildība šajā laikā. Ar instruktoriem viss ir izrunāts un viņi ir informēti par drošības ierobežojumiem. Ja instruktori neievērotu šos drošības pasākumus, klienti, visticamāk, rakstītu negatīvas atsauksmes, bet tādas neesam saņēmuši”.