Pagājušajā nedēļā mirstība no Covid-19 Latvijā bija augstākā kopš pandēmijas sākuma

Viņš norādīja, ka pagājušajā nedēļā mirstības rādītājs sasniedza 15,6 gadījumus uz miljonu iedzīvotāju, kamēr maksimālais pavasara rādītājs bija 5,9.

SPKC dati liecina, ka kopā līdz šim no Covid-19 infekcijas Latvijā miruši 74 cilvēki, savukārt pasaulē infekcija prasījusi vairāk nekā 1,2 miljonu cilvēku dzīvības.

Savukārt, kā liecina jaunākie Nacionālā veselības dienesta (NVD) dati, šobrīd slimnīcās ārstējas 237 cilvēki, no kuriem 222 slimības gaita ir vidēji smaga, bet 15 pacientiem - smaga.

Smagā stāvoklī ar Covid-19 šobrīd slimnīcās atrodas divi cilvēki vecuma grupā no 40 līdz 49 gadiem, divi pacienti vecumā no 50-59 gadiem, četri 60-69 gadus veci pacienti un septiņi pacienti, kuri ir vecumā no 70-79 gadiem.

