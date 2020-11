Jaunākie dati par Covid-19 Latvijā: saslimuši vēl 242 cilvēki, trīs miruši

Pēdējo 24h laikā veikti 3898 COVID-19 izmeklējumi, reģistrēti 242 jauni inficēšanās gadījumi, 3 personas mirušas (1 persona vecuma grupā no 50 līdz 55, 1 persona vecuma grupā no 80 līdz 85 un 1 persona vecuma grupā no 70 līdz 75), ziņo SPKC.