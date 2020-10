Covid-19 atklāts Saulkrastu slimnīcā un sociālās aprūpes namā

"Informējam, ka darbinieku un klientu testēšana tika veikta nekavējoties pēc tam, kad Sociālās aprūpes mājā vienam klientam tika konstatēts Covid-19, par ko tika saņemta informācija no Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas. Situācija ir bīstama ar to, ka šobrīd konstatētajos 26 Covid-19 gadījumos vīrusa simptomi nav novēroti, līdz ar to, ir īpaši svarīgi apzināt kontaktpersonas, lai veiktu kontaktpersonu pārbaudi," norāda domē.

"Šobrīd PSIA “Saulkrastu slimnīca” un Sociālās aprūpes mājas vadītājas sadarbojas ar slimību profilakses un kontroles centru, lai pieņemtu lēmumus par turpmāko abu iestāžu darbību, traumpunkta darbību, slimnīcas telpās esošo pakalpojumu sniedzēju darbību," informē Saulkrastu domes pārstāve Baiba Stjade.

"Aicinām PSIA “Saulkrastu slimnīca” un Sociālās aprūpes mājas klientus tuvākajā laikā (līdz turpmākai informācijai) neapmeklēt attiecīgās iestādes, ievērot visus valstī noteiktos drošības līdzekļus," uzsver Stjade.

Kā norāda slimnīcas valdes locekle Santa Ancāne, "šobrīd notiek nopietns darbs, lai pieņemtu lēmumus par rīcību tuvākajās dienās".

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs Normunds Līci šodien, 28. oktobrī, plkst. 11.00 sasaucis krīzes vadības grupu sēdi, kuras laikā tika nolemts maksimāli organizēt visām pašvaldības iestādēm darbu attālināti; devis uzdevumu PSIA "Saulkrastu slimnīca" un Sociālās aprūpes mājas vadītājām organizēt darbu, norobežojot veselos pacientus, un pieņemt lēmumus turpmāko iestāžu darbībai, kā ar aicināja iedzīvotājus ievērot visus valstī noteiktos spēkā esošos noteikumus saistībā ar Covid - 19, ievērot divu metru distanci un sekot līdzi savam veselības stāvoklim.

"Nepieciešamības gadījumā sazināties ar PSIA "Saulkrastu slimnīca" administrāciju pa tālruni 67952700, kā arī SPKC informatīvo tālruni Covid-19 jautājumos: 67387661 darba dienās, laikā no 08:30 līdz 17:00 (pārtraukums no 12:30 līdz 13:00)," aicina domē.