Saulkrastos ugunsgrēkā cietis cilvēks

Vakar ap plkst.17.30 dienestā tika saņemts izsaukums uz Saulkrastu novadu, kur divstāvu dzīvojamā mājā dega dīvāns un sadzīves mantas desmit kvadrātmetru patībā.

No degošās telpas ugunsdzēsēji iznesa cietušu cilvēku un nodeva viņu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķu aprūpē. Nepilnas stundas laikā ugunsgrēks tika likvidēts.

Savukārt ap plkst.12 tika saņemts izsaukums uz Rīgu, kur piecstāvu dzīvojamās mājas dzīvoklī dega ledusskapis un sadzīves mantas trīs kvadrātmetru platībā. Arī šī ugunsgrēka likvidēšana prasīja aptuveni stundu.

Pirms VUGD ierašanās no ēkas bija evakuējušies 20 cilvēki. Ugunsdzēsēji no nama evakuēja vēl trīs cilvēkus, bet vienu personu izglāba, izmantojot glābšanas masku un izvedot no piedūmotām telpām. Cietušo notikumā nebija.

Vakar Limbažu novadā no ezera izcelts bojā gājis cilvēks un nodots Valsts policijai.

Aizvadītajā diennaktī kopumā VUGD saņēma 36 izsaukumi, no tiem 11 bija uz ugunsgrēkiem, 17 - uz glābšanas darbiem, savukārt astoņi bijuši maldinājumi.