Latvijā masku dēļ sākas fiziski konflikti. Salauzts žoklis, grūstīšanās pēc kāpostu apklepošanas...

Aizrādījums par masku beidzas ar salauztu žokli

18. oktobrī kāds vīrietis (viņa vārds redakcijai ir zināms) Jelgavā devies uz veikalu “Rimi” Katoļu ielā – viņš pat apzināti izvēlējies vakara stundu, lai cilvēku veikalā būtu pēc iespējas mazāk un iepirkšanās būtu drošāka. Jau stāvot pie kases, viņam no aizmugures rindā nostājušies 4 jaunieši, un viens no viņiem bez maskas ir nostājies ļoti tuvu. Pēc lūguma paiet tālāk jaunietis atbildējis, ka viņam gan maska, gan distancēšanās ir pie vienas vietas. Vīrietis ir aizrādījis vēl vairākas reizes. Jaunietis prasības ignorējis, pat tieši otrādi, mēģinājis pieiet vēl tuvāk: “Pēc vairākkārtīgi izteiktā lūguma neievērošanas, izstiepu savu roku un pastūmu jaunieti tālāk no sevis. Tad no jauniešu kompānijas puses atskanēja aizvainojošas replikas, no kurām zīmīgākā bija “čuriņa raustās, ja?” Uz to atbildēju neitrāli. Tomēr agresīvākais no jauniešiem, ar kuru pat pirms tam nebija nekādu domstarpību, visādi mēģināja mani aizskart, pat piedāvājot turpat veikalā pie kases paskatīties, ka viņa čuriņa neraustoties. Uz ko atbildēju, ka tas mani neinteresē. Pa to laiku manas preces bija noskanētas, samaksāju par tām, sakrāvu iepirkuma ratiņus un devos uz stāvlaukumu.”

Jau stāvlaukumā pie viņa pienākuši divi jaunieši no tās pašas kompānijas, kas bija veikalā, un uzsāka strīdu par it kā nepilngadīgā drauga pagrūšanu. Tad viņi pamanījuši, ka tuvumā atrodas sieviete - aculieciniece, kas veikalā notikušo konfliktu bija piefiksējusi telefonā un viens no jauniešiem metās virsū sievietei, cenšoties to no viņas rokām izraut.

“Lai novērstu vardarbību pret sievieti, pieturēju jaunieti aiz rokas un lūdzu atdot telefonu, sakot, ka tā jau ir krimināllietas situācija. Arī otrs jaunietis, kas bija pienācis pie manis, teica, ka telefonu gan nevajag aiztikt. Tajā brīdī mazliet biju atslābinājis savu satvērienu, un saņēmu spēcīgu sitienu pa seju, pēc kā jaunieši no notikuma vietas aizbēga. Notikuma aculiecinieki izsauca policiju un neatliekamo medicīnisko palīdzību. Rezultātā ir saplēsta aculiecinieces telefona dekoratīvā uzlika, sasistas manas brilles aptuveni 700 eiro vērtībā, ir smadzeņu satricinājums, lauzts augšējais žokļa kauls un plēsta brūce acs tuvumā.”

Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes priekšnieka palīdze Ieva Šmidre portālam Jauns.lv apstiprināja, ka informācija un iesniegums par šādu konfliktu ir saņemta un ir ierosināts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 231.panta 2. daļas par huligānismu. Par cik pārkāpums saistīts ar miesas bojājumu nodarīšanu, vainīgais var saņemt sodu pat līdz pieciem gadiem cietumā. Pašreiz notiekot pirmsprocesa izvērtēšana, taču aizdomās turētā persona vēl nav noskaidrota. Policija arī lūdz atsaukties notikuma aculieciniekus, kuri varētu sniegt noderīgu informāciju par notikušo.

Kautiņš par klepošanu uz kāpostiem

Līdzīgs konflikts tajā pašā dienā, gan ar ne tik nopietnām sekām, noticis vēl vienā “Rimi” veikalā Zolitūdē un par tā liecinieci kļuvusi modes dizainere Asnate Smeltere. Viņa “Kas Jauns Avīze” pastāstīja, ka konflikts noticis starp divām sievietēm pie dārzeņu stenda.

“Viena no viņām, bez maskas un cimdiem, turklāt diezgan uzkrītoši klepojot, rakās pa kāpostgalvām, acīmredzot meklējot kaut ko īpašu. Cita pircēja viņai par to aizrādīja, uz ko sekoja atbilde, ka masku tikai muļķi nēsā. Neredzēju, kura sāka pirmā, bet izcēlās pamatīga grūstīšanas un roku vicināšana, un viss beidzās tikai pēc citu pircēju iejaukšanās, bet apsardzi gan kaut kā nemanīju,” tā Smeltere.

Sazinoties ar “Rimi” vecāko sabiedrisko attiecību speciālisti Elīnu Šakirovu, viņa apstiprināja, ka par gadījumu Jelgavā uzņēmums ir informēts un sniegs policijai visu iespējamo palīdzību izmeklēšanā. Par notikumu Zolitūdē informācijas gan neesot. “Mēs nemitīgi aicinām ievērot jaunos nosacījumu un veikalos notiek arī informatīvā kampaņa. Apsardzes darbiniekiem ir uzlikts par pienākumu atgādināt par masku lietošanu tiem, kuri veikalu apmeklē bez maskām, taču esam novērojusi, ka “Rimi” pircēji ir atbildīgi un lielākoties ievēro valdības ieviestās prasības. Ja novērosim, ka mūsu klienti apzināti noteikumus neievēro, lemsim par tālākajiem soļiem, lai masku valkāšana tomēr tiktu ievērota,” uzsver Šakirova.

Veikalā “Depo” pieprasa noteikumu ievērošanu

Savukārt sociālajā tīklā “Facebook” kāds lietotājs padalījies ar viņa paziņas piedzīvoto Daugavpils “Depo” veikalā. Kad viņš esot ienācis veikalā bez maskas, apsardze vīrietim esot aizrādījusi, taču viņš atbildējis, ka piecu minūšu laikā nopirks vajadzīgo lietu uz aizies.

Apsargs ir izsaucis kolēģi, un apmeklētājs esot vests uz apsardzes telpu, kur vienam no apsargiem esot gadījies ieskriet durvīs. Tas viņu esot sadusmojis un viņš potenciālajam pircējam ir iepūtis sejā asaru gāzi. Rezultātā uz notikuma vietu izsaukta gan policija, gan mediķi – vēlāk cietušais vērsies slimnīcā, kur konstatēti sejas un abu acu ķīmiskie apdegumi, kā arī zilumi no roku dzelžiem.

Šis, protams, ir tikai iesaistītās vienas puses notikuma izklāsts, jo diemžēl no “Depo” komentārus saņemt nebija iespējams.

Atgādināsim, ka no 7. oktobra obligāti sejas maskas ir jālieto sabiedriskajā transportā, bet no 14. oktobra līdz 6. Novembrim noteikumi paredz masku lietošanu tirdzniecības, kultūrvietās un izstāžu norises vietās. Pagaidām nekādi sodi, izņemot izsēdināšanu no sabiedriskā transporta vēl nav paredzēti, taču valdībā ir plānots izskatīt jautājumu par administratīvā soda piemērošanu 50 eiro apmērā. Šie grozījumi vēl būs jāapstiprina Saeimai.