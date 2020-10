Ar Covid-19 saslimušais Aizputes vicemērs pēc 2 nedēļām karantīnā: "Prātā neesmu sajucis, jūtos normāli"

Jauns.lv jau rakstīja, ka Jankovskis (Nacionālā apvienība) ir līdz šim zināmais vienīgais ievēlētais pašvaldības vadības pārstāvis, kurš publiski atzinis, ka ir inficējies ar koronavīrusu. Viņš ironizējot teica, ka, būdams viens pats mājās pašizolācijā, var sajukt prātā. Nevienam no vicemēra tuviniekiem nebija vīrusa izraisītu simptomu, tāpēc Jankovskis pašizolācijā devās vienatnē no kolēģa aizlienētā dzīvoklī otrā pilsētas galā. Pārtiku viņam piegādā tuvinieki, to noliekot pie dzīvokļa durvīm. Bet nospiedošā vientulība nebija tik traka, jo paglāba modernās tehnoloģijas – varēja sazvanīties ar radiem un draugiem, rūpīgāk iepazīties ar darba dokumentiem, kā arī internetā „palasīt interesantas lietas”.

Saslimšanas sākumā Jankovskim bija jāklepo, krūtis bija tādas „pilnas”, temperatūra kāpa te augšā, te lejā, bija galvassāpes... Šajā nedēļas nogalē viņam karantīnas laiks beidzas un viņš, ja veselība ļaus, varēs doties prom no karantīnas. Jauns.lv vicemāram jautāja, kā viņš pavadījis šo laiku un kā tagad jūtas. Viņš pastāstīja:

„Teorētiski sestdiena (17. oktobris) ir tā diena, kad man jānodod atkārtots Covid-19 tests, un, ja tas būs negatīvs, viss būs beidzies un varēšu „doties dzīvē”. Vēl jāsazvanās ar ģimenes ārsti, bet, visticamāk, testu veikšu pēc brīvdienām – pirmdien. Tagad jūtos labi, prātā neesmu sajucis.

Nekādu sarežģījumu nebija, viss noritēja normāli. Tagad vien nedaudz ir klepus, bet tas nav tāds, kā sākumā – tāds atklepojošs. Temperatūra bija tikai kādas pirmās četras dienas, tagad jau astoņas dienas tās vairs nav. Pakāpeniski viss palika labāk.

Šī karantīna man dzīvē bija tāda pirmā pieredze. Bet tās dienās pagāja ļoti ātri, visu laiku sazvanījos ar kolēģiem, draugiem, radiem... Tagad jau tā kā esmu apradis ar šo stāvokli. Cerams, ka drīz atkal dzīvē došos. Bet vispirms jāsazvanās ar ģimenes ārsti, tā kā vēl neko nevaru zīlēt”.