Video: viendzimuma pāru aizstāvji vēlreiz sanāk piketēt pie Saeimas, kas turpina noraidīt iniciatīvas

Kā portālu Jauns.lv informēja rīkotāji, šī piketa mērķis ir pievērst uzmanību tam, ka Saeima jau vairākkārt ir noraidījusi likumdošanas iniciatīvas neprecētu pāru kopdzīves regulācijai. 2018.gada martā Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija noraidīja iniciatīvu par Kopdzīves likumu, ko bija parakstījuši 10 276 cilvēki. 2019.gada jūnijā Saeima ar 60 balsīm pret, 23 balsīm par un 1 deputātam atturoties noraidīja partiju apvienību "Attīstībai/Par!" (AP) un "Jaunā Vienotība" (JV) iesniegto Dzīvesbiedru likumprojektu. Savukārt šī gada 30.septembrī Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija lēma nevirzīt tālāk izskatīšanai 10 392 Latvijas pilsoņu parakstīto iniciatīvu par Viendzimuma partneru reģistrēšanu.

Reaģējot uz šo Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas lēmumu, kustība "Dzīvesbiedri" 1.oktobrī platformā manabalss.lv uzsāka jaunu parakstu vākšanu iniciatīvai "Par visu ģimeņu tiesisko aizsardzību". Nepilnas nedēļas laikā šī iniciatīva ir spējusi savākt nepieciešamos 10 000 parakstu, lai tā tiktu iesniegta izskatīšanai Saeimā.

“Nav pieņemami, ka Saeima ignorē pilsoņu parakstītās iniciatīvas. Saeimas deputātiem būtu jāciena demokrātijas principos rakstītais pienākums - respektēt mazākuma tiesības. Valstij ir jāpilda tās Satversmē rakstītais pienākums aizsargāt visas ģimenes, arī tās ģimenes, kuras nevar vai nevēlas reģistrēt laulību. Tāpēc Kustība "Par!" un tās jauniešu nodaļa "Par jauniešiem", partija "Latvijas attīstībai" un tās jauniešu nodaļa "Jaunieši attīstībai", jaunatnes organizācija "Protests", partija "PROGRESĪVIE", partijas "Izaugsme" jaunieši un "Vienotība" jaunatnes organizācija organizē piketu, aicinot Saeimas deputātus atbalstīt visas Latvijas ģimenes,” pauž jaunieši.

Kā notika pirmais pikets

Foto no pirmā piketa. Attēlā: Selma Levrence (Foto: Juris Rozenbergs)

Pirmajā piketā, kas notika 8. oktobrī, pie Saeimas pulcējās aptuveni 100 cilvēki, kuri līdz bija paņēmuši dažādus plakātus, karogus varavīksnes krāsās, kā arī citu ar LGBTQ+ kustību saistītu simboliku.

Regīna Ločmele tostarp pauda, ka viņa no “Saskaņas” vienmēr būs tā deputāte, kura nostāsies viendzimuma pāru tiesību aizstāvju pusē.

Pavļuts: “Esam apbēdināti un aizkaitināti”

Sarunā ar Jauns.lv viens no piketa rīkotājiem, Jauniešu Saeimas pārstāvis Kirils Ķirsis pauda, ka, neskatoties uz līdzšinējām neveiksmēm ar līdzīgām iniciatīvām, kurās sabiedrība aicināta parakstīties, taču kuras nav izpelnījušās pietiekamu Saeimas uzmanību, viņam ir prieks par to, ka iedzīvotāju atbalsts pieaug.

Uz jautājumu, vai šādi protesti nes izmērāmu ieguvumu, rīkotāju pārstāvis atbildēja: “Ja mēs skatāmies uz citu valstu pieredzi, tad noteikti – jā. Mēs uzskatām, ka valstij ir jāsargā visas ģimenes. Ir jārada tiesisks regulējums, lai tiktu pasargāti gan heteroseksuāli, gan arī homoseksuāli pāri.”

“Mūsu politiskā apvienība, ja nemaldos, bija pirmais politiskais spēks, kurš gāja uz vēlēšanām ar skaidri paustu platformu – mēs esam par vienādām tiesībām, par to, lai dzīvesbiedru regulējums Latvijā būtu, lai cilvēki, kuri dzīvo dažāda veida attiecību modeļos, arī baudītu valsts tiesisku aizsardzību. Esam šeit, jo esam apbēdināti un aizkaitināti ar to, ka Saeimā dzīvesbiedru regulējuma iniciatīva pat netika novirzīta diskusijai – tā vienkārši tika nocirsta, noraidīta, bez nodošanas komisijai. Man tad rodas jautājums – no kā Saeimas kolēģi baidās, diskutējot par šo jautājumu? [...],” sarunā ar Jauns.lv pauda Pavļuts.

Kādu laiku pēc piketa sākuma pie Saeimas parādījās arī kāds kungs ar plakātiem, kuros tika pausts nosodījums personām ar netradicionālu orientāciju, kā apdraudējumam tradicionālām vērtībām. Pavisam drīz vīrietim, turot plakātu, pievienojās arī kāds cits kungs, kurš apgalvoja, ka vienkārši gājis garām un pamanījis notiekošo. Arī viņš iebilstot pret viendzimuma pāru tiesību paplašināšanu.

Pēc neilga brīža viendzimuma pāru tiesību aizstāvji pamanīja pretēji noskaņotās puses viedokļa paudējus, sveica viņus, uzkliedzot: "Jums sanāk!" un novēlēja mīlestību.