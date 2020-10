"Problēma, kas jāapzinās visiem" - Levits skaidro, kas var palīdzēt cīņā ar dezinformāciju

Valsts prezidenta birojā informēja, ka pirmdien Bauskas rātsnamā Levits piedalījās apļa diskusijā "Jaunietis. Valstsgriba. Demokrātija", lai ar jauniešiem apspriestos par viņu lomu demokrātijas procesos un redzējumu par Latvijas nākotni. Diskusijas karstākais temats bija demokrātijas sargāšana informatīvajā telpā, kad to apdraud dezinformācija un medijpratības trūkums.

"Tā ir problēma, kas mums visiem ir jāapzinās. Lai pret to cīnītos, ir jāveicina mūsu medijpratība, kas ir māka apieties ar informatīvo telpu, lai izvairītos no manipulācijām, prastu atpazīt patiesas ziņas no viltus ziņām, domātu kritiski, analītiski. Digitālajā informatīvajā telpā ikviens var mūsdienās izteikt savu viedokli, ar ko diemžēl ir viegli manipulēt. Mēs neapzināti izvēlamies to telpu, kas apstiprina to, ko mēs domājam, un tā veidojas informatīvie burbuļi. Cilvēki pat neaizdomājas, ka ir vēl citi informatīvie burbuļi bez tā, kurā viņš atrodas," pauda Valsts prezidents.

"Tāpēc rodas subjektīvs iespaids, ka tas, ko es uzzinu, piemēram, "Facebook" platformā, ir patiesība, ko domā visa sabiedrība. Un tas ir bīstams priekšstats, ar ko viegli manipulē, piemēram, boti un algoritmi. Turklāt, cilvēkam sniedzot šai videi daudz personīgas informācijas, algoritmiem daudz vieglāk ir profilēt katru lietotāju. Manipulatori parasti ietekmē personas politiskos uzskatus, viedokli par dažādām aktualitātēm, strīdīgiem tematiem," uzsvēra Levits.

Tāpat Valsts prezidents runāja ar jauniešiem par to, kas ir nepieciešams, lai demokrātija funkcionētu."Pirmkārt, ir nepieciešami demokrāti, kuri jūtas ieinteresēti veidot savu valsti, sabiedrību. Pilsoņi, kuri ir gatavi veltīt savu laiku un, iespējams, arī darbu sabiedrības interesēm. Tas vienmēr nenozīmē darboties politikā, iestāties partijā," piebilda Levits.

Diskusijas gaitā jaunieši arī interesējās, kāpēc viņiem būtu jāpiedalās vēlēšanās, un Valsts prezidents sacīja, ka "ikviens cilvēks vēlas būt atbildīgs, pilnvērtīgs pilsonis, kurš grib ne tikai saņemt, bet arī dot sabiedrībai. Tas ir pašnovērtējuma jautājums - ja tu sevi cieni, tu ej vēlēt".