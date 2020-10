"Kļuvu aizdomīga, ka kaut kas ir jālejupielādē" - darba meklētājai piezvana viltus "Citadele" darbinieks, kurš piedāvā darbu

Aizvien vairāk Latvijas iedzīvotāju pēdējā laikā saņem zvanus no krāpniekiem, kuri cenšas iegūt autentifikācijas datus internetbankās. Viltvārži parasti uzdodas par bankas darbiniekiem, kas it kā pamanījuši zādzību no personas konta. Tiesa, konstatēti arī vairāki citu stāstu krāpniecības mēģinājumi, tostarp ar vienu no tiem saskārusies Natālija, kas meklē darbu, ziņo TV3 raidījums "Bez tabu".