Jelgavā divas mediķu mašīnas saduras ar "Audi"; 5 cietušie

View this post on Instagram

Jelgavā, Lielā ielā uz tilta notikusi divu neatliekamās medicīniskās palīdzības automobīļu sadursme. Pēc aculiecinieka teiktā ir cietis bērns. #sadursme #sadursmelv #csng #avarija #paldiessekotajiem #braucdrosi #nmpd