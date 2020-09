Baltijas Labdarības Balle pārcelta uz nākamo gadu

Baltic Ball - viena no elegantākajām ballēm Eiropā - Rīgā pulcē vairāk nekā 350 viesus no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Vācijas, Zviedrijas, Francijas, Šveices, Krievijas. Starp 24 debitantu pāriem, kuri svinīgi atklāj vakaru, ir zēni un meitenes no dažādām Eiropas valstīm.

“Sarežģīta epidemioloģiskā situācija pasaulē, ierobežojumi, kas saistīti ar ieceļošanu Latvijā no lielākās daļas valstu un pats galvenais - rūpes par mūsu viesu, debitantu, mākslinieku, darbinieku veselību un drošību - mūs noveda pie lēmuma pārcelt Baltijas balli uz 2021. gada 18. septembri”, - stāsta Irina Moskvina, SIA BALTIC BALL ģenerāldirektore – “Tas nebija viegls lēmums, jo mēs labi zinājām, kā visi gaida mūsu balli! Bet mēs ļoti labi saprotam, ka tagad ir daudz svarīgāk ievērot medicīniskos ieteikumus”.

Foto: Publicitātes

2020. gadā atlasītie debitanti atklās Baltijas balli 2021. gada 18. septembrī. Biļetes, kas iegādātas uz balli 2020. gada 21. novembrī, būs derīgas 2021.gada 18.septembrī. Bet, ja viesi vēlas atgriezt biļetes, atmaksa tiks veikta pilnā apmērā.