Latvijas Zvērinātu advokātu padome cer, ka likumsargiem pēc iespējas ātri izdosies atklāt Rebenoka slepkavību

Patlaban padomes rīcībā nav nekādas oficiālas informācijas par noziegumu un jebkādiem izmeklēšanas virzieniem vai motīviem. "Līdz ar to patlaban mums nav pamata runāt par to, ka slepkavība notikusi saistībā ar viņa profesionālo darbību. Ja policijai izdosies kaut ko noskaidrot, tad varēsim par to sniegt viedokli," norādīja advokāts.

Pāvels Rebenoks (1980-2020). (Foto: LETA)

Uz norādi, ka pēdējo gadu laikā trīs advokāti nogalināti, Rozenbergs norādīja, ka patlaban nevienā no gadījumiem nav apstiprinājies, ka noziegums paveikts saistībā ar profesionālo darbību advokatūrā. 2018.gadā notikusī advokāta un maksātnespējas administratora Mārtiņa Bunkus slepkavība nav atklāta, līdz ar to nav zināms, vai slepkavība izdarīta profesionālās darbības advokatūrā vai maksātnespējas administrēšanas jomā dēļ. "Patlaban tās visas ir spekulācijas un es skaļus apgalvojumus patlaban nevēlos izteikt," piebilda Rozenbergs.

Jau ziņots, ka aizvadītajā naktī nogalināts zvērināts advokāts Pāvels Rebenoks.

Aģentūras LETA rīcībā esošā informācija liecina, ka advokāts nogalināts savās mājās un noziedznieki ēkā veikuši arī laupīšanu.

Policijā sākts kriminālprocess par slepkavību, ja tā saistīta ar laupīšanu.

Šobrīd izmeklēšanā iesaistīti lieli policijas resursi, tiek veiktas operatīvās un izmeklēšanas darbības. Tiek pārbaudītas vairākas notikušā versijas. Izmeklēšanas interesēs sīkāku informāciju Valsts policija šobrīd nesniegs.

Arī Rebenoka kolēģis, jurists Mārtiņš Krieķis, kurš vēl sestdien ticies ar Rebenoku, aģentūrai LETA teica, ka Rebenoks ir nogalināts. "Varu apstiprināt, ka tā ir bijusi slepkavība, ka tā ir notikusi šonakt, un, ka tā ir notikusi, izmantojot fizisku spēku," klāstīja Krieķis.

Viņš arī uzskata, ka tā ir bijusi politiskā slepkavība un pasūtītāji esot saistīti ar obligātā iepirkuma komponentes jautājumiem.

Krieķis teica, ka sestdien vakarā Rebenoks bijis pie viņa ciemos, un aizbraucis mājās vēlu naktī. "Tāpēc tas, ko mēs redzam - neticu, ka tā ir laupīšanas slepkavība. Tā ir slepkavība izdarīta ar apzinātu mērķi," uzskata Krieķis. Mikroblogošanas vietnē "Twitter" viņš raksta, ka izsludinājis 20 000 eiro atlīdzību par slepkavu atrašanu.

Pērn martā Rebenoks, vēl esot "Olainfarm" padomes priekšsēdētājs, vērsās pie Valsts policijas toreizējā priekšnieka Inta Ķuža un Valsts drošības dienesta (VDD) priekšnieka Normunda Mežvieta saistībā ar viņam izteiktiem draudiem dzīvībai. Sarunā ar aģentūru LETA advokāts toreiz neizpauda ne draudu veidu, ne draudu izteicēju. Savukārt Valsts policijā aģentūrai LETA tolaik apstiprināja, ka ir saņemts Rebenoka iesniegums un notiek tā izvērtēšana.

Šī ir jau trešā advokāta slepkavība pēdējos gados, no kurām viena - advokāta Ulda Bērziņa slepkavību Mārupē ir atklāta. LETA jau rakstīja, ka 2018.gada 30.maija rītā, tika nošauts advokāts un maksātnespējas administrators Mārtiņš Bunkus, kad viņš ar automašīnu brauca garām Rīgas Meža kapiem. Šī lieta vēl nav atklāta. Tāpat 2019.gada 20.jūlijā divi divi vīrieši maskās iebruka privātmājā Mārupē, lai veiktu laupīšanu. Tobrīd mājā pārradies advokāts un bijušais tiesnesis Bērziņš, kurš tika nošauts.