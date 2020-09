Krieķis: šonakt miris Rebenoks

Šonakt nogalināts mans draugs. Pāvels Rebenoks. Izsludinu par slepkavu atrašanu 20000.00 Eur. Un īpašibpar pasūtītājiem no politiķiem. — Martins Kriekis (@MartinsKriekis) September 20, 2020

To, ka Rebenoks ir nogalināts, Latvijas televīzijai apstiprinājušas tiesībsargājošās institūcijas.

🔴 LTV: Aizvadītajā naktī savās mājās ir nogalināts zvērināts advokāts Pāvels Rebenoks, Latvijas Televīzijai apstiprināja tiesībsargājošās institūcijās. pic.twitter.com/xmGqDuiXR1 — LTV Panorama (@ltvpanorama) September 20, 2020

Bijušais ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro (KPV LV), kuram Rebenoks iepriekš bijis ārštata padomnieks, aģentūrai LETA apstiprinājis, ka saskaņā ar viņam zināmo informāciju Rebenoks šonakt gājis bojā.

Šis atsauc atmiņā Mārtiņa Bunkus slepkavību. Rebenoks ne tik senā pagātnē bija LV ministra padomnieks. Jācer uz lietas ātru izmeklēšanu. https://t.co/IXinAFkcYW — Jānis Eglītis (@egliitis) September 20, 2020

Pāvels Rebenoks dzimis 1980. gada 4. augustā. Pēc LETA arhīvā atrodamās informācijas, viņš beidzis Latvijas Jūras akadēmiju kuģu vadīšanas specialitātē, kā arī Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti. Strādājis uz Latvijas kuģniecības kuģiem, 2003. gadā bijis Ministru prezidenta E.Repšes ārštata padomnieks jūrniecības un ostu jautājumos, tad iecelts par finanšu ministra padomnieku Ventspils ostas jautājumos, tad Ministru kabinets apstiprinājis Rebenoku Ventspils ostas valdē kā Finanšu ministrijas pārstāvi un pēc dažiem mēnešiem 2004. gada martā no šā amata atcēlis.

No partijas "Jaunais laiks" saraksta 2005. gadā Rebenoks kandidējis Rīgas domes vēlēšanās , 2006. gadā - 9. Saeimas vēlēšanās. 2005. gadā divus mēnešus bijis AS "RĪGAS JŪRAS LĪNIJA" padomes priekšsēdētāja vietnieks.

No 2018. gada septembra līdz 2019. gada aprīlim bijis AS "Olainfarm" padomes priekšsēdētājs. 2019. gada februārī kļuvis par Rīgas brīvostas pārvaldes valdes locekli. No 2019. gada jūnija līdz 2019. gada jūlijam bijis AS "Latvenergo"padomes priekšsēdētājs.

2020. gada februārī ievēlēts par Rīgas brīvostas pārvaldes valdes priekšsēdētāja vietnieku, bet tā paša gada aprīlī paziņojis, ka pamet darbu Rīgas brīvostas valdē, tādējādi saglabājot savu advokāta statusu.

Bijis Latvijas Sociāldemokrātiskās partijas biedrs. 2003. gada decembrī ievēlēts par partijas "Jaunais laiks" Rīgas nodaļas valdes locekli, no 2018. gada novembra - nodibinājuma "Valērija Maligina fonds" valdes loceklis.

Pēc 2020. gada februārī sniegtās informācijas, Rebenoks ir līdzīpašnieks SIA "Frančeska VET" (16.71%) un SIA "Verdorff" (50%).