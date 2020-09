Lukašenko atceļ no amata vēstnieku Latvijā

Markovičs ir atbrīvots no ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka Latvijas Republikā amata, un viņam arī atņemts diplomātiskais rangs "par dienesta pienākumu pienācīgu neizpildīšanu".

Latuško un Ļeščeņa ir zaudējuši diplomātisko rangu "saistībā ar nodarījumiem, kas apkauno valsts (diplomātisko) dienestu".

Markovičs 18.augustā tika izsaukts uz Latvijas Ārlietu ministriju, kur viņam iesniedza protesta notu saistībā ar Latvijas pilsoņu aizturēšanu, kā arī pieprasīja paskaidrojumus par Lukašenko paziņojumiem, ka protesti Baltkrievijā tiekot finansēti, tai skaitā no Latvijas. Augusta beigās arī kļuva zināms, ka Lukašenko vizīte Rīgā, kas tika plānota jau aprīlī, ir "noņemta no darba kārtības". Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV) to izskaidroja ar notikumiem Baltkrievijā un to, ka Latvija un citas Eiropas Savienības valstis neatzīst Baltkrievijas prezidenta vēlēšanu rezultātus.

Latuško bija vēstnieks Francijā no 2012. līdz 2019.gadam. Pēc tam viņš vadīja Jankas Kupalas Nacionālo akadēmisko teātri Minskā, bet tika atlaists pēc tam, kad bija nosodījis spēka struktūru vardarbību pret demonstrantiem un pieprasījis tiesiski novērtēt šīs darbības. Pēc Latuško iekļaušanās opozīcijas izveidotajā Koordinācijas padomē Lukašenko paziņoja, ka viņš "šķērsojis sarkano līniju" un "atbildēs pēc likuma".

Bijušais vēstnieks Slovākijā Ļeščeņa pauda atbalstu protestu dalībniekiem pēc prezidenta vēlēšanām un aicināja varas iestādes izmeklēt visus demonstrantu spīdzināšanas un piekaušanas gadījumus. Pēc tam viņš iesniedza atlūgumu, un Lukašenko augusta beigās parakstīja dekrētu par Ļeščeņas atbrīvošanu no amata.