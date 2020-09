Nedēļas nogalē Rīgas centrā slēgs vairākas ielas, tostarp 11.novembra krastmalu

No 19.septembra plkst. 17.00 līdz 20.septembra plkst. 20.00 transportlīdzekļiem tiks aizliegts apstāties un stāvēt 11.novembra krastmalā, posmā no Akmens tilta līdz Vanšu tiltam, 11.novembra krastmalai piegulošajā paralēlajā ielā Vecrīgas pusē (starp Bīskapa gāti un Poļu gāti) un Citadeles ielā, posmā no Torņa ielas līdz Pils laukumam.

Tostarp no 19.septembra plkst. 17.00 līdz 20.septembra plkst. 17.00 transportlīdzekļiem tiks aizliegts apstāties un stāvēt Balasta dambī, bet no 19.septembra plkst. 17.00 līdz 20.septembra plkst. 17.00 - Kuģu ielā (Daugavas pusē).

No 19.septembra plkst. 17.00 līdz 20.septembra plkst. 20.00 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme 11.novembra krastmalā, posmā no Akmens tilta līdz Vanšu tiltam, un 11.novembra krastmalai piegulošajā paralēlajā ielā Vecrīgas pusē (starp Bīskapa gāti un Poļu gāti).

Tostarp 20.septembrī tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme:

no plkst. 10.30 līdz plkst. 17.00 Ģenerāļa Radziņa krastmalā un Krasta ielā, virzienā un posmā no Akmens tilta līdz Dienvidu tiltam;

no plkst. 11.00 līdz plkst. 17.00 uz Dienvidu tilta, virzienā uz Pārdaugavu no Krasta ielas uzbrauktuves līdz Bauskas ielai (kreisajā braukšanas joslā tiks nodrošināta sabiedriskā transporta satiksme);

no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00 Bauskas ielā, no Dienvidu tilta apļa līdz Mūkusalas ielai, Mūkusalas ielā no Bauskas ielas līdz Akmens tiltam, Mūkusalas ielas satiksmes rotācijas aplī zem Salu tilta, Akmens tilta tunelī, Kuģu ielā, Trijādības ielā, Raņķa dambī, Balasta dambī, uz Vanšu tilta (kreisajā braukšanas joslā tiks nodrošināta sabiedriskā transporta satiksme.

Vēršam uzmanību, ka velomaratona laikā 20.septembrī no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00 tiks aizliegta velorikšu, elektromobiļu un zirgu pajūgu satiksme 11.novembra krastmalā.

Tāpat informējam, ka 20.septembrī no plkst. 11.15 līdz plkst. 13.00 notiks velomaratona Sporta distances brauciens (četri apļi) pa maršrutu: 11.novembra krastmala–Ģenerāļa Radziņa krastmala–Krasta iela–Dienvidu tilts–pāri Dienvidu tiltam–Bauskas iela–Mūkusalas iela–Mūkusalas ielas satiksmes rotācijas aplis–Mūkusalas iela–Akmens tilta tunelis–Kuģu iela–Trijādības iela–Raņķa dambis–Balasta dambis–Vanšu tilts–Pils laukums–Torņa iela–Pils laukums–Muitas iela–11.novembra krastmala (finišs).

No plkst. 13.30 līdz plkst. 15.15 notiks velomaratona Tautas brauciens (divi apļi) pa maršrutu: 11.novembra krastmala–Ģenerāļa Radziņa krastmala–Krasta iela–Dienvidu tilts–pāri Dienvidu tiltam–Bauskas iela–Mūkusalas iela–Mūkusalas ielas satiksmes rotācijas aplis–Mūkusalas iela–Akmens tilta tunelis–Kuģu iela–Trijādības iela–Raņķa dambis–Balasta dambis–Vanšu tilts–Pils laukums–Torņa iela–Pils laukums–Muitas iela–11.novembra krastmala (finišs).

Savukārt no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.00 notiks velomaratona Ģimeņu brauciens (viens aplis) pa maršrutu: 11.novembra krastmala–Ģenerāļa Radziņa krastmala–Krasta iela–Dienvidu tilts–pāri Dienvidu tiltam–Bauskas iela–Mūkusalas iela–Mūkusalas ielas satiksmes rotācijas aplis–Mūkusalas iela–Akmens tilta tunelis–Kuģu iela–Trijādības iela–Raņķa dambis–Balasta dambis–Vanšu tilts–Pils laukums–Torņa iela–Pils laukums–Muitas iela–11.novembra krastmala (finišs).

Neskaidrību gadījumā iedzīvotāji aicināti zvanīt Satiksmes vadības centram pa bezmaksas informatīvo tālruni 80003600.