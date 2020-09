Koncertzālei izvēlēto vietu Rīgā vērtēs Baltijas valstu arhitektūras skolu studenti un pasniedzēji

Plānots, ka forumā arhitekti kopā ar starptautiskajiem ekspertiem veiks telpisko iespēju pārbaudi koncertzāles attīstības iespējām ēkā, meklējot labākos risinājums. Pēc Ivanovska-Pigita paustā, tiks izskatīti dažādi scenāriji, ņemot vērā VNĪ veiktās ēkas tehniskās apsekošanas rezultātus, kā arī ēkas novietojumu pilsētvidē, vides faktorus, potenciālo ēkas lietotāju vajadzības un virkni citus aspektus.

VNĪ attīstības pārvaldes direktors norādīja, ka arhitektu foruma laikā tiks izveidotas jauktas darba grupas - notiks trīs dienu intensīvs darbs un diskusijas, kurās ņemot vērā minētos faktorus, tiks vērtēti iespējamie scenāriji nacionālās koncertzāles projekta attīstīšanai. Ivanovskis-Pigits uzsvēra, ka arhitektu foruma rezultāti kļūšot par vienu no komponentēm starptautiskā metu konkursa izsludināšanai nākamajā gadā.

Ivanovskis-Pigits atzīmēja, ka patlaban plenēra norise plānota no 9.oktobra līdz 11.oktobrim, tomēr laiks var tikt precizēts, ņemot vērā aktuālo situāciju ar Covid-19 pandēmijas ierobežošanu Baltijas valstīs.

"VNĪ ir gatavi sadarbībā ar Kultūras ministriju, kā ieceres virzītāju, īstenot vērienīgo koncertzāles projektu un atbilstoši valdības lēmumam veiks visas nepieciešamās darbības projekta īstenošanai,” atzīmēja VNĪ attīstības pārvaldes direktors.

Jau vēstīts, ka valdība apstiprinājusi nacionālās koncertzāles projekta attīstību Elizabetes ielā 2, kur kādreiz atradās Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Komunistiskās partijas Centrālkomiteja, vēlāk - "Pasaules Tirdzniecības centrs".

Iecere paredz koncertzāles projektu īstenot, nojaucot esošo ēku. Kopumā iecere saņēmusi visai daudz kritikas gan no arhitektiem, gan no sabiedrības kopumā. Tikmēr viennozīmīgs atbalsts ir no mūziķu kopienas, kas saskata iespējas tikt pie iecerētās koncertzāles.