Pabriks 9. septembra Latvijas Radio raidījumā “Krustpunktā” atklāja, ka no pašvaldības uzņēmuma saņēmis noraidošu attieksmi, kas pamatota ar birokrātisku pieeju.

Ministrs uzskata, ka tas ir mēģinājums liegt NBS Rīgas teritorijā un pievārtē organizēt manevrus militāro mācību cikla “Namejs 2020” ietvaros.

“Es šeit ļoti uzmanīgi runāšu, lai man kāds nepārmet. Acīmredzot mums liek apdrošināt mūsu darbību galvaspilsētas mežos ar kādu apdrošināšanas kompāniju, kas, manuprāt, ir neadekvāta starpnieka piesaistīšana. Mēs nekad līdz šim tā neesam darījuši, bet vienmēr esam bijuši korekti pret visām organizācijām,” raidījumā pauda Pabriks.

Aizsardzības resors uzskata, ka šajā gadījumā apdrošināšana neesot nepieciešama – NBS katru gadu valstī rīkojot desmitiem mācību, taču neviens nekustamā īpašuma īpašnieks vai apsaimniekotājs, pēc Pabrika vārdiem, neesot ticis “abižots”.

Ja NBS mācību laikā būtiski sabojājusi ceļus vai augsnes virskārtu, tad tā bez kavēšanās par nodarīto skādi samaksājot. Līdz šim šāda veida sadarbība, kāda tā ir ar SIA “Rīgas Meži”, armijai nav bijusi, skaidroja Pabriks.

“[...] es to uzskatu par ja ne naidīgu attieksmi, tad par neizprotošu attieksmi un aicinu to mainīt pēc iespējas ātrāk. Starpniekfirmas nav vajadzīgas, tāpēc es aicinātu kolēģi [Rīgas mēra amata kandidātu] Mārtiņu Staķi un SIA “Rīgas Meži” pārdomāt, jo vēl ir laiks. Mēs nepakļausimies tādam spiedienam, un mācības notiks jebkurā gadījumā,” stingri norādīja Pabriks, piebilstot, ka ministrija argumentus pašvaldības uzņēmumam izklāstījusi vairāku mēnešu garumā.

Jauns.lv vērsās pie pašvaldības uzņēmuma SIA “Rīgas Meži”, lai noskaidrotu, kādēļ uzņēmums uzstāj uz papildu nodrošināšanos un vai iemesls šādai nostājai varētu būt neuzticēšanās bruņotajiem spēkiem.

Vērsāmies arī Aizsardzības ministrijā, lai noskaidrotu vairāk par plānotajiem manevriem Rīgas apkārtnē, iespējamajiem kompensējamajiem zaudējumiem un līdzšinējo pieredzi mācību laikā.

Ministrija mācības mēdzot saskaņot “pēdējā brīdī”

“SIA “Rīgas Meži” augstu vērtē NBS, un vienmēr ir tos atbalstījusi. Uzņēmums ar NBS sadarbojas ilgus gadus un regulāri. Vienmēr esam bijuši pretimnākoši, jo apzināmies mācību nozīmi un svarīgumu,” sarakstē pauda SIA “Rīgas Meži” daļas “Mežaparks” vadītāja Elga Zēģele.

“Pēdējo gadu statistika ir šāda: 2018. gadā esam saskaņojuši 32 NBS un Zemessardzes mācības; 2019. gadā – 39 mācības; 2020. gadā – 26 mācības. Vienmēr ir saskaņotas pilnīgi visas mācības. Tas ir darīts savlaicīgi, un visi saskaņojumi ir veikti laikā, kaut arī divas trešdaļas no saskaņojumiem tiek doti īsākā laikā nekā likumā noteiktās divas nedēļas. Jāatzīst, ka diezgan regulāri ir gadījumi, kad mācības tiek skaņotas pēdējā brīdī, proti, ar termiņu no iesnieguma brīža līdz mācībām laiks ir mazāks par vienu nedēļu. Neraugoties uz to, visi saskaņojumi ir izsniegti. Nereti tas notiek arī e-pastu veidā bez oficiālas sarakstes caur lietvedību. Piemēram, pēdējais tāds gadījums bija šonedēļ, kad NBS Gaisa spēku Pretgaisa aizsardzības divizions 8. septembrī skaņoja mācības, kas notika jau nākamajā dienā,” pauda pašvaldības uzņēmuma pārstāve.

Uzņēmumu satrauc bruņutehnikas manevri uz 43 miljonus vērtas zemes

SIA “Rīgas Meži” atbildē Jauns.lv pauda, ka konkrētās mācības no visām iepriekšējām, kas organizētas Rīgas pilsētai piederošajos mežos, atšķiroties ar to, ka ir daudz vērienīgākas un ilglaicīgākas.

“Tādēļ šoreiz tieši ministrija ierosināja noslēgt līgumu, jo viņi vēlas, lai SIA “Rīgas Meži” viņiem nodod bezatlīdzības lietošanā 27 582, 507 hektārus meža platību uz trīs dienām. Pieļaujam, ka bruņu tehnikas un kareivju skaits, kuri piedalīsies mācībās arī būs ievērojami lielāks, nekā līdz šim. Minēto meža platību grāmatvedības uzskaites vērtība ir 43 799 643, 89 eiro, bet tirgus vērtība ir daudz lielāka. Tātad mācības paredzētas plašā meža teritorijā, kuras vērtība ir ļoti augsta,” pauda Zēģele.

“Tādējādi civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, ievērojot mantas izmantošanas mērķa (darbības) raksturu un ar to saistītos riskus, kas vērtējami kā augsti, ir vērsta ne tikai uz to, lai nodrošinātu SIA “Rīgas Meži” kā zemju īpašnieka tiesības uz zaudējumu atlīdzināšanu, bet arī uz to, lai tiktu ieekonomēti valsts, proti, nodokļu maksātāju līdzekļi, un zaudējumu nodarīšanas gadījumā, tie tiktu atlīdzināti no apdrošinātāja puses,” piebilda uzņēmuma pārstāve.

Vai strīds ir par 200 eiro?

Šādas apdrošināšanas izmaksas nav augstas, apgalvo uzņēmums.

Saskaņā ar Vispārējas civiltiesiskas atbildības apdrošināšanas piedāvājumu PGJ2572493266, ko ADB “Gjensidige” Latvijas filiāle ir izsniegusi Zemessardzes štābam un ko SIA “Rīgas meži” no savas puses ir saskaņojusi, tās sastāda vien 200 eiro, savukārt atbildības limits (zaudējumu atlīdzības summa) var sasniegt līdz pat 500 000 eiro.

“SIA “Rīgas Meži” kā publiska kapitālsabiedrība izvirza mantas izmantošanas noteikumus, kas pamatoti ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. panta trešās daļas 5. punktu, un kas nekādā veidā nevar tikt atzīti par nepamatotiem un nesamērojamiem ar nododamās mantas vērtību un tās paredzamo izmantošanas mērķi, un veidu,” uzņēmuma nostāju pamato Zēģele, “Vēl arvien ceram uz sapratni un konstruktīvu sadarbību ar ministriju un NBS šī jautājuma galīgā atrisināšanā, jo SIA “Rīgas Meži” savā darbībā līdz šim ir atbalstījusi, kā arī pašlaik atbalsta NBS veiktās aktivitātes valsts individuālās un kolektīvās aizsardzības spējas veicināšanā, un attīstībā. Vēlamies norādīt, ka arī mežkopju darbs ir cienījams, un mūsu radītās un gadu desmitiem koptās meža vērtības ir liela Latvijas tautai piederoša bagātība, un to vajadzētu respektēt.”

Sarunas ievilkušās mēnešu garumā

“Mēs nepiekrītam ministrijas izteiktajai tēzei, ka civiltiesiskās apdrošināšanas līguma slēgšana nenodrošina lielāku privātpersonas tiesību aizsardzību zaudējumu rašanās gadījumā. Sekojot tādai likuma interpretācijai, SIA “Rīgas Meži” varētu noprast, ka valsts iestādēm nebūtu jāveic arī sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (OCTA) tās rīcībā esošajiem transportlīdzekļiem, jo visus jautājumus ar zaudējumu atlīdzību atrisina Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzības likums, kas acīmredzami ir absurdi,” rakstiskā atbildē turpināja Zēģele.

Sarakste starp pašvaldības uzņēmumu un ministriju par šo jautājumu turpinoties jau vairākus mēnešus, jo “ministrija principiāli uzskata, ka tas nav nepieciešams”, apgalvo Zēģele, “Savukārt SIA “Rīgas Meži” vairākkārtīgi, gan rakstiski, gan sarunās ir skaidrojusi savu viedokli ministrijai un visām institūcijām, kurām ministrija ir sūdzējusies. Zemessardzes štābs kā iepriekš minēts, veica izpēti par iespējamajām izmaksām.”

Deguši koki, bijuši konflikti ar medniekiem

Līdzšinējā pieredze arī rādot, ka militāro mācību laikā bijuši gadījumi, kad tiek bojātas stigas un koki.

Piemēram, 2017. gadā mācību laikā izmantoto dūmu sveču rezultātā izcēlās divi meža ugunsgrēki, kur pilnībā tika iznīcināta daļa jaunaudzes 0,2 hektāru platībā.

“Šos gadījumus esam fiksējuši – ir ziņojumi un fotouzņēmumi. NBS mācību laikā ir bijuši arī konflikti ar medniekiem, tādēļ ieviesām obligātu prasību informēt par mācībām medību kolektīvus. SIA “Rīgas Meži” nekādā gadījumā nav noteikusi, kādā apdrošināšanas kompānijā jāslēdz apdrošināšanas līgums – tā ir ministrijas izvēle. Pēc tam, kad ierosinājām līgumu papildināt ar šādu punktu, Zemessardzes štābs uzrunāja ADB “Gjensidige” Latvijas filiāli, lai noskaidrotu, cik tas maksātu, un piedāvājumu atsūtīja mums ar jautājumu, vai tas mūs apmierinātu. Atbildējām, ka jā,” pauda Zēģele. Uzņēmums uzstāj, ka apdrošināšana būtu ieguvums abām pusēm.

Atbildot uz Jauns.lv jautājumu, kā SIA “Rīgas Meži” komentētu ministra Arta Pabrika teikto, ka mācības notiks jebkurā gadījumā, Zēģele pauda: “Lai kā Rīgas mežsaimnieki mīlētu mežu, mēs nevaram un nestāsimies pretim NBS. Protams, mācības notiks! Cerams, ka mežam netiks nodarīts būtisks zaudējums. Tomēr, neizprotama ir ministra nostāja, un šķietami vienkārši atrisināma jautājuma padarīšana par nacionālu problēmu un izvēršot to konfliktā. Piesakot publisku pasākumu Rīgas pilsētai piederošās teritorijās, ir obligāta prasība visiem pasākumu organizatoriem veikt pasākuma civiltiesisko apdrošināšanu, neatkarīgi no pasākuma veida vai tas ir sporta, kultūras, vai militārs. Tā ir laba prakse.”

Kādi manevri ieplānoti SIA “Rīgas Meži” teritorijās?

Militārās mācības ārpus Aizsardzības ministrijas valdījumā esošajiem nekustamajiem īpašumiem notiek saskaņā ar civiltiesiskā kārtā noslēgtu vienošanos – līgumu par attiecīgās teritorijas lietošanu.

“Līdzšinējā prakse rāda, ka NBS ir bijis iespējams vienoties ar attiecīgo teritoriju īpašniekiem par lietošanas noteikumiem. Ceram šādu vienošanos panāk arī ar SIA “Rīgas Meži”, sarakstē ar Jauns.lv pauda ministrijas Preses nodaļas vadītāja Anete Gnēze.

Ministrijas pārstāve informēja, ka No 21. līdz 27. septembrim NBS militāro mācību cikla “Namejs 2020” ietvaros Zemessardzes 1. Rīgas brigādes atbildības teritorijā notiks lauka taktiskais vingrinājums “Zobens II”, kura laikā tiks pārbaudīta vienību spēja veikt uzdevumus konvencionālā apdraudējuma scenārija ietvaros.

NBS plāno manevrus SIA “Rīgas meži” teritorijā, kuru ietvaros karavīri pārvietosies ar kājām un militāro tehniku.

“Ar tehniku ir plānots pārvietoties, tikai izmantojot esošos meža ceļus un stigas. Karavīri, pārvietojoties ar kājām, veiks patruļas meža teritorijā. Tāpat SIA “Rīgas Meži” teritorijā tiek plānotas nakšņošanas vietas, kurās tiks izvietota gan tehnika, gan karavīri,” skaidroja Gnēze.

Iespējamie bojājumi – telšu nogulējumi un riepu nospiedumi

Ministrijā arī atklāja, kādi ir līdz šim mācību laikā nodarītie zaudējumi teritoriju īpašniekiem, kā arī skaidroja to atlīdzināšanas procesu.

“Vērtējot līdzšinējos iesniegumus par zaudējumu atlīdzību, secināms, ka zaudējumi teritoriju īpašniekiem radušies saistībā ar militārās tehnikas izbraukātiem ceļiem, kā ari lauksaimniecības un mežu teritorijām. Iespējamie zaudējumi varētu būt: izbraukāti meža ceļi (padziļinātas sliedes) un telšu nogulējumi karavīru nakšņošanas vietās. Paredzams, ka padziļinātas ceļu sliedes veidosies, ja mācību laikā būs lietains laiks un meža ceļu virsma būs mitra,” skaidroja ministrijas pārstāve.

Būtiski, ka, saskaņā ar ministriju SIA “Rīgas Meži” teritorijā neesot plānota smagās kaujas tehnikas, tanku pārvietošanās. “Turklāt NBS nebūt nav nodoma apzināti bojāt meža infrastruktūru,” piebilda Gnēze.

Cik līdz šim NBS izmaksājuši kompensācijās?

Līgumā, kurā atrunāta konkrētas teritorijas lietošana pēc NBS vajadzībām, ir noteikts arī NBS pienākums atlīdzināt radītos zaudējumus.

Jautājumu par zaudējumu atlīdzināšanu izvērtēšanai aizsardzības resora ietvaros ir izveidota komisija, kuras kompetencē ir izskatīt arī privātpersonu iesniegumus par zaudējumu atlīdzību, kā arī izstrādāts mehānisms atlīdzības izmaksai.

Izmaksas termiņš ir atkarīgs no nepieciešamajām papildu pārbaudēm, paskaidrojumiem un ekspertīzēm.

Līdz šim atlīdzības izmaksātas vidēji trīs līdz piecu mēnešu laikā no iesnieguma saņemšanas. Atsevišķos gadījumos izvērtēšana vēl turpinās.

“Šeit jāpiebilst, ka iesniegumi tiek izskatīti saskaņā ar Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā noteikto kārtību likumā paredzētajā valsts iestādes rīcības ietvarā,” informēja Gnēze.

Saskaņā ar pieejamajiem datiem, zaudējumu segšanai, tostarp arī militāro mācību laikā radītajiem zaudējumiem, iepriekšējos gados maksātas dažādas summas: 2017. gadā – 2486 eiro, 2018. gadā – 1182 eiro, 2019. gadā – tikai 99 eiro, savukārt šogad – 2731 eiro.

Citu valstu pieredze šajā sakarā līdz šim nav vērtēta, pauda ministrijā. “Tomēr aizsardzības resora ietvaros tiek izvērtēti un atlīdzināti arī ārvalstu bruņoto spēku nodarītie zaudējumi. Šeit jāņem vērā jau nacionālajā līmenī noteiktās privātpersonas tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu par mantisko zaudējumu vai personisko kaitējumu, arī morālo kaitējumu, kas tai nodarīts ar valsts pārvaldes prettiesisku faktisko rīcību,” skaidroja ministrijas pārstāve.

Likumdošana jau garantē atlīdzību, uzskata ministrija

Runājot par konkrēto strīdu ar SIA “Rīgas Meži”, ministrijas pārstāve norādīja, ka: “Aizsardzības ministrijas ieskatā atsevišķa civiltiesiskās apdrošināšanas līguma slēgšana nav pamatota, kā arī nenodrošina lielāku privātpersonas tiesību aizsardzību zaudējumu rašanās gadījumā, kā tas ar likumu uzdots valsts pārvaldes iestādēm, un no tā izrietētu arī nepamatota valsts budžeta līdzekļu izmantošana.

Šis, kā jau iepriekš tika skaidrots, ir arguments, kuram pašvaldības uzņēmums kategoriski atsakās piekrist. Tas savukārt, liek uzdot jautājumu – kāds tad realitātē varētu būt situācijas risinājums, uz kuru it kā cer gan viena, gan otra strīdā iesaistītā puse.

Kas jāzina par militārajām mācībām “Namejs 2020”:

Jau ziņots, no 15. augusta līdz 4. oktobrim, visā Latvijā norisinās NBS militāro mācību cikls “Namejs 2020”, lai pārbaudītu un pilnveidotu vienību gatavību izvērsties valsts aizsardzības uzdevumu izpildei kā patstāvīgi tā arī kolektīvās aizsardzības sistēmas ietvaros.

Mācību ciklā vienotā scenārijā apvienotas NBS vienību rudens lauka taktiskās mācības, tostarp Mācību vadības pavēlniecības mācības "Wise Adder", Nodrošinājuma pavēlniecības mācības "LOGEX/RSOMEX", Jūras spēku mācības "Flotex", Zemessardzes brigāžu mācības "Zobens", Štāba bataljona mācības "Zibens", Gaisa spēku mācības "Gaisa dūre", Militārās policijas mācības "Kodols" un Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes militārās mācības "Sudraba bulta".

Militāro mācību cikla "Namejs 2020" uzdevumi ir izvērtēt un pilnveidot Bruņoto spēku komandvadības sistēmu, stiprināt sadarbību starp vienībām, Iekšlietu ministrijas struktūrām un pašvaldībām, pārbaudīt un pilnveidot apgādes jautājumus, kā arī pārbaudīt un pilnveidot gaisa un sauszemes operāciju integrācijas procedūras.

"Namejs 2020" norisināsies divās fāzēs – augustā un septembra pirmajā pusē trenēs darbību hibrīdapdraudējuma apstākļos, savukārt septembra otrajā pusē un oktobra sākumā tiks izspēlēts konvencionālā apdraudējuma scenārijs.

Militāro mācību ciklā piedalīsies Latvijas un sabiedroto bruņoto spēku karavīri, zemessargi, rezerves karavīri, tostarp Latvijas pilsoņi, kas apgūst rezervistu militārās apmācības kursu, Aizsardzības ministrijas darbinieki un Iekšlietu ministrijas struktūru personāls – Valsts policijas, Valsts robežsardzes, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Ieslodzījumu vietu pārvaldes darbinieki.

Kopumā "Namejs 2020" piedalīsies aptuveni 7000 dalībnieku.