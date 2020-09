Vaicāts, kā komentē kultūras nozarē strādājošo pausto argumentu, ka minimālo sociālo iemaksu veikšana viņiem tāpat negarantēs labas vecumdienas, kultūras ministrs atbildēja, ka "frāze par labām vecumdienām ir mazliet demagoģiska". "[Viņi] novecos un gūs arī labumu," apgalvoja Puntulis.

Viņš atzina, ka līdzšinējais nodokļu režīms atļāva kultūras nozarē strādāt un pelnīt, bet nebūt sociāli nodrošinātam. "Šāda situācija nedrīkst būt, un mums tā ir jāmaina," uzsvēra politiķis.

Jau ziņots, ka FM izstrādātajās izmaiņās nodokļos tika rosināts ar 2021.gadu atteikties no speciālā režīma autoratlīdzībām.

FM ziņojumā par piedāvātajām izmaiņām nodokļos norādīja, ka izmaiņu mērķis ir veicināt iedzīvotāju sociālo aizsardzību. Līdzīgi kā citos alternatīvajos režīmos, arī autoratlīdzību saņēmēju sociālās iemaksas patlaban ir zemas, tādējādi palielinot to iedzīvotāju skaitu, kuri nākotnē var nebūt sociāli nodrošināti. FM piebilda, ka autoratlīdzības nereti tiek izmantotas nodokļu optimizācijas nolūkos.

Ar izmaiņām nodokļos tika rosināts paredzēt, ka no 2021.gada vairs nav speciālais režīms autoratlīdzībām. Tika piedāvāts risinājums, ka turpmāk autoratlīdzību saņēmēji varēs izvēlēties vai nu reģistrēt saimniecisko darbību vai piemērot tādu pašu režīmu kā pašlaik personām, kuras saņem atlīdzību uz uzņēmuma līguma pamata, nereģistrējot saimniecisko darbību, proti, tādu pašu nodokļu režīmu kā algota darba ienākumam. "Tāpēc autoratlīdzības kā īpašs ienākumu veids Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likumā vairs netiks izdalīts," uzsvēra FM.

Kultūras ministrija (KM) pauda, ka FM piedāvātais risinājums un laika grafiks attiecībā uz izmaiņām autoratlīdzību sistēmā radīs papildus šoku kultūras nozarei, kura joprojām vēl nav pārvarējusi Covid-19 radītās krīzes sekas. Tas radīs būtisku risku, ka nozīmīgs skaits pašnodarbināto kultūras nozarē, vēl vairāk samazinoties iespējai nopelnīt sev iztiku ar radošo darbību, varētu pārtraukt darbību kultūras jomā, kas savukārt radītu būtisku triecienu kultūras daudzveidība un ilgtspējai, brīdināja KM.

KM pauda, ka FM priekšlikums autoratlīdzību jomā ir vērtējams kā nodokļu būtiska paaugstināšana kultūras jomā nodarbinātajiem bez pārejas perioda, un to paredzēts ieviest drīz - jau pēc četriem mēnešiem, no 2021.gada.

KM neatbalstīja FM izstrādātos priekšlikumus un to turpmāku virzību. Puntulis iepriekš aicināja Ministru prezidentu šo FM izstrādāto informatīvo ziņojumu, par kuru padziļinātas konsultācijas ar kultūras nozari neesot veiktas, neiekļaut 2.septembra valdības sēdes darba kārtībā.

Līdz ar to valdība pagājušajā nedēļā, lemjot par nodokļu izmaiņām no 2021.gada, tomēr vēl nevērtēja iespējamo atteikšanos no autoratlīdzībām. Pēc valdības sēdes finanšu ministrs Jānis Reirs (JV) informēja, ka attiecībā uz autoratlīdzībām plānots piedāvāt jaunu risinājumu, par kuru plānots informēt vēlāk.

Reirs skaidroja, ka autoratlīdzību sistēmu nav plānots likvidēt, bet gan sakārtot. Kā piemēru viņš minēja tā dēvētās pasīvās autoratlīdzības, kas tiek izmaksātas par mūzikas atskaņošanu un grāmatu izdevējdarbību. Reirs piebilda, ka trīs nedēļu laikā tiks izstrādāts detalizēts izmaiņu piedāvājums.