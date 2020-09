Judins aicina meklēt kompromisu autoratlīdzību regulējuma izmaiņās

Politiķa skatījumā, tā ir liela problēma, ka, saņemot autoratlīdzības, iedzīvotāji nav tik lielā mērā sociāli aizsargāti, kā ierastajās darba attiecībās strādājošie, ja cilvēks zaudē darbu vai viņam pienāk pensijas vecums.

Judins norādīja, ka šī problēma ir saistīta ar to, ka autoratlīdzību režīms daļā gadījumus tiek izmantots nodokļu optimizācijai attiecībā uz tiem cilvēkiem, kuri reāli ir pastāvīgās darba attiecībās un kuriem būtu jābūt ierastajā nodokļu režīmā. Šāda sistēma nozīmē gan to, ka cilvēks nav sociāli apdrošināts, gan to, ka tiek kropļota konkurence, uzsvēra deputāts.

Reizē nepieciešams rast risinājumu māksliniekiem, kuri ikdienā nenāk uz darbu, bet kādos laika posmos rada savu darbu. Nepieciešams atrisināt jautājumu, kā māksliniekus nošķirt tiem, kuri autoratlīdzības sistēmu izmanto, kā nodokļu optimizēšanas veidu, pauda politiķis.

Tāpēc šajā jautājumā ir jāatrod kompromiss, pauda Judins. Vaicāts par izskanējušajā bažām, ka FM sākotnējais piedāvājums "iznīcinās latviešu literatūru", politiķis norādīja, ka nozares pārstāvju reakcija no vienas puses ir saprotama, taču reizē ir jāņem vērā arī citi faktori, kas ietekmē situāciju, piemēram, ka Latvijas autoru darbu tirgū ir maz patērētāju salīdzinājumā ar pēc iedzīvotāju skaita krietni lielākām valstīm.

Kā ziņots, valdība, trešdien lemjot par nodokļu izmaiņām no 2021.gada, tomēr vēl nevērtēja iespējamo atteikšanos no autoratlīdzībām. Sākotnēji FM ziņojumā par piedāvātajām izmaiņām nodokļos paredzēts, ka no 2021.gada vairs nebūs speciālais režīms autoratlīdzībām. Pēc FM sniegtās informācijas 2019.gadā 39 006 personas bija reģistrētas kā autoratlīdzību saņēmēji.

Pēc valdības sēdes Reirs informēja, ka attiecībā uz autoratlīdzībām plānots piedāvāt jaunu risinājumu, par kuru plānots informēt vēlāk. Viņš skaidroja, ka autoratlīdzību sistēmu nav plānots likvidēt, bet gan sakārtot. Kā piemēru viņš minēja tā dēvētās pasīvās autoratlīdzības, kas tiek izmaksātas par mūzikas atskaņošanu, grāmatu izdevējdarbību. Reirs piebilda, ka trīs nedēļu laikā tiks izstrādāts detalizēts izmaiņu piedāvājums.

Pret priekšlikumu atteikties no autoratlīdzībām iepriekš iebilda Kultūras ministrija, kas uzskata, ka šāds solis radīs papildus šoku kultūras nozarei. Tāpat Nacionālā kultūras padome autoratlīdzību likvidēšanu no 2021.gada vērtēja kā sasteigtu lēmumu. Arī Kultūras ministrijas Mediju politikas konsultatīvās padome pauda iebildumus pret iecerēto lēmumu.

Latvijas Rakstnieku savienības priekšsēdētājs Arno Jundze pauda, ka, ja likvidēs autortiesību nodokļu režīmu, no nākamā gada tiks iznīcināta latviešu literatūra.