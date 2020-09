Latvijas Raidorganizāciju asociācija: Latvijas interesēm atbilstošā informatīvā telpa ir uz sabrukšanas sliekšņa

Latvijas Raidorganizāciju asociācija, turpmāk tekstā – LRA, novērtē MK vēlmi stiprināt Latvijas informatīvo telpu un piešķirt papildu līdzekļus sabiedriskajiem medijiem, lai kompensēto to iziešanu no reklāmas tirgus un nodrošinātu to attīstības iespējas. Tomēr vienlaikus ir būtiski apzināties, ka Latvijas informatīvās telpas vitāli svarīga sastāvdaļa ir arī komerciālie mediji, kuru eksistence Latvijas sociāli un ekonomiskajos apstākļos ir iespējama tikai ar stabilu un atbilstošu valsts atbalstu. To savā Saeimas rudens sesijas atklāšanas runā uzsvēra arī valsts prezidents Egīls Levits, norādot uz valsts atbildību atbalstīt kvalitatīvos komercmedijus.