KNAB soda LLU rektori Pilveri un brīdina Dailes teātra direktoru Žagaru par nelikumīgu amata savienošanu

Žagars no šī gada 2.marta līdz 5.jūnijam savienoja VSIA "Dailes teātris" valdes priekšsēdētāja valsts amatpersonas amatu ar valdes priekšsēdētāja amatiem trīs komercsabiedrībās - "Cīruļkalns-atpūtas bāze", "Žagarkalns" un"Vaļņu 9", norādīja KNAB.

VSIA "Dailes teātris" valdes priekšsēdētājam ir saistoši likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteiktie speciālie valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi, kas nepieļauj publiskas personas kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētāja amata savienošanu ar amatiem privātās komercsabiedrībās.

Žagara gadījumā KNAB nolēmis izbeigt lietvedību, atzīstot administratīvo pārkāpumu par maznozīmīgu, bet izsakot mutvārdu aizrādījumu.

Tāpat KNAB konstatējis, ka LLU rektore Pilvere no 2018.gada 15.septembra līdz šī gada 17.jūnijam savienoja LLU rektores amatu ar viņai kā valsts amatpersonai aizliegtu padomes locekles amatu AS "Ziedi JP", gūstot no aizliegtas amata savienošanas ienākumus.

Tādējādi minētā valsts amatpersona arī pārkāpusi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteiktos amata savienošanas un ienākumu gūšanas ierobežojumus.

Pilverei LLU rektores valsts amatpersonas amatu ir atļauts savienot tikai ar amatu publiskas personas institūcijā, arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, partijā vai reliģiskajā organizācijā, norādīja KNAB.

Pilverei piemērots 200 eiro naudas sods, ko viņa jūlijā arī samaksājusi.

Latvijas Televīzijas (LTV) raidījums "de facto" pagājušā gada nogalē vēstīja, ka LLU Eiropas fondu projekta īstenošanai kā vienu no sadarbības partneriem piesaistījusi minēto uzņēmumu "Ziedi JP", kurā darbojusies gan Pilvere, gan viņas radinieki.

Raidījums vēstīja, ka uzņēmums "Ziedi JP" jau vairākus gadus eksperimentē ar jauna veida mēslojuma radīšanu un izmantošanu.

Pilvere "de facto" bija norādījusi, ka ar konkrēto projektu nav saistīta - nav parakstījusi ne iesniegtos dokumentus un nav pētniece tajā. Savukārt viņas vīrs apgalvojis, ka sievas amats universitātē nav palīdzējis tikt pie viņus interesējošā projekta.

Lauku atbalsta dienests, kas projektu apstiprinājis, problēmu sadarbības partnera izvēlē nav saskatījis.

KNAB par LTV izskanējušo informāciju sāka pārbaudi.

Tāpat KNAB augustā piemērojis 120 eiro sodu Saeimas deputātam Jānim Butānam (JKP). Viņš, būdams Saeimas deputāts un vienlaicīgi trīs akciju sabiedrību, kas saņēma publiskos iepirkumus, akcionārs, pārkāpa komercdarbības ierobežojumus.

100 eiro sodu šovasar saņēmis Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Krišs Lipšāns (KPV LV), jo nav ievērojis valsts amatpersonas amatu savienošanas ierobežojumu izpildes kārtību un savienojis valsts amatpersonas amatu ar aizliegtu amatu divās komercsabiedrībās.