Latvijā 26% vecāku neizslēdz viedierīču skaita pieaugumu ģimenē

Lietuvā šādu vecāku ir vairāk - 35%, savukārt Igaunijā - 27%, liecina aptaujas dati.

Aptaujā noskaidrots, ka lielākās atšķirības vecāku paradumos ir vērojamas atšķirīgās vecuma grupās. Vecāki vecumā līdz 29 gadiem ir atvērtāki viedierīču iegādei un par to nepieciešamību ir pārliecināti 22% respondentu, kamēr vecuma grupā no 50 līdz 59 gadiem pret viedierīcēm neiebilst 6%. Vieni no tehnoloģiju lielākajiem cienītājiem dzīvo tieši Zemgalē, kur 30% vecāku apsver jaunu viedierīču iegādi.

Kā liecina aptaujas dati, 35% vecāku norādījuši, ka lielāko izdevumu daļu arī šogad tomēr veltīs tādām skolai nepieciešamām lietām kā kancelejas preces, mugursoma, apģērbs. Kaimiņvalstīs situācija ir līdzīga - 35% respondentu Igaunijā atzīst, ka lielākos tēriņus paredz par kancelejas precēm, savukārt Lietuvā tā uzskata 34% aptaujāto.

"220.lv" komunikācijas un mārketinga vadītāja Līga Bubko norādīja, ka jaunie vecāku paradumi liecina, ka patlaban liels uzsvars tiek likts uz tehnoloģijām, jo mācību procesa interaktivitāte paliek aizvien lielāka, tādējādi "viedās skolas" konceptam kļūstot par realitāti, nevis nākotni.

Raksturojot pirktākās preces, kas iemanto ģimeņu uzmanību, Bubko atzīmēja, ka topa augšgalā ierindojas tādas preces kā elektroniskās piezīmju grāmatas, viedpulksteņi, mobilie telefoni, ārējie akumulatori un austiņas.

Aptaujā piedalījās 1086 respondenti no Baltijas valstīm, kuriem ģimenē ir vismaz viens bērns, kurš jaunāks par 18 gadiem. Aptauja veikta 2020.gada jūlijā.

"Pigu Latvia", kurai pieder internetveikals "220.lv", reģistrēta 2005.gadā. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 1,736 miljoni eiro. "Pigu Latvia" iekļauta Lietuvas e-komercijas uzņēmumu grupā "Pigu", kurai pieder arī internetveikals "Pigu.lt" Lietuvā un internetveikals "Kaup24.ee" Igaunijā, kuru pārvalda uzņēmums "DLB Trading".

Kopš 2015.gada "Pigu grupu" pārvalda "MCI".