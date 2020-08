Apsūdzēts pat divu sirmgalvju slepkavībā. Kā noslēgusies pirms diviem gadiem Skotijā aizturētā "Lauku sētas" Oskara tiesa

Kā atklāj BBC, tolaik 32 gadu vecais Rancevs, kurš 2015.gadā pārcēlies uz Lielbritāniju, kur dzīvojis pie mātes, iztiekot no invaliditātes pensijas, ticis apsūdzēts nevis viena, bet pat divu sirmgalvju nonāvēšanā veco ļaužu ciematā Obanā, Skotijā.

Septiņdesmit trīs gadus vecais Martins Smits un viņa kaimiņš, 75 gadus vecais Džons Vaits mira 2018. gada 1. oktobrī. Kā atzinusi ltiesnese Rita Reja, "šī ir ļoti traģiska lieta".

Prokurors Deriks Nelsons tiesā izklāstīja Ranceva pagātni, stāstot, ka apsūdzētais piedalījies dažādos televīzijas šovos, bijis profesionāls dejotājs, strādājis kā izklaidētājs uz kruīza kuģa, līdz sācis ciest no garīgās veselības problēmām.

Divus gadus pēc ierašanās Lielbritānijā viņš pat uz laiku ievietots psihiatriskajā slimnīcā, piemērotās invaliditātes dēļ nav spējis strādāt.

Neilgi pirms traģiskajiem notikumiem vairāki cilvēki esot izteikuši bažas par Ranceva dīvaino uzvedību, turklāt viņa patēvs par vīrieša mentālo stāvokli pat ziņojis veselības iestādēm un policijai.

Tomēr likumsargi nav uzskatījuši, ka Rancevs ir sabiedrībai bīstams, līdz noticis kas neiedomājams.

Sastrīdas par atkritumiem

2018.gada 1.oktobrī ap plkst. 9.30 no rīta Rancevs uzbrucis 73 gadus vecajam Martinam Smitam brīdī, kad viņš stāvējis pagalmā un sarunājies ar 75 gadus veco Vaitu. Kā teikts tiesas materiālos, Smits vairākkārt Rancevam iepriekš bija aizrādījis par nepareizu atkritumu šķirošanu.

Rancevs sācis apmētāt Smitu ar atkritumiem, tad it kā devies prom, bet tomēr atgriezies, trīs reizes sirmgalvi spēcīgi pagrūžot. Smits pakritis un centies piecelties, bet aptuveni 1,85 metrus garais un miesās spēcīgais Rancevs iespēra viņam pa galvu un ar abām kājām uzleca uz krūtīm.

Sirmgalvis centies izrauties, bet Rancevs iespēris viņam pa muguru, pēcāk satvēris aiz mēteļa un aizvilcis vīrieti līdz stāvvietai, kur atstājis viņu starp diviem automobiļiem. Rancevs uzkāpis uz vienas no automašīnām un uzlēcis virsū guļošajam Smitam, pēc tam apberot viņu ar atkritumiem.

Pēcnāves ekspertīzē noskaidrots, ka Smits miris no fiziskas traumas, viņam salauztas vairākas ribas un krūškurvis.

Kā stāsta Smita dzīvesbiedre, viņas mīļotais miris tāpēc, ka policija Rancevu, par spīti apkārtējo norādēm, nav uzskatījusi par bīstamu. Pat naktī pirms slepkavības Rancevs dauzījies pie sirmgalvja durvīm.

Smits izsaucis policiju, bet likumsargi vienīgi pavēlējuši Rancevam pārtraukt skandalēšanos un doties uz savu dzīvesvietu.

Otrs pensionārs miris no pārdzīvojumiem

Tiesā tika liecināts, ka Rancevs pāris reižu iesitis pa vēderu arī otram pie mājas stāvošajam sirmgalvim, 75 gadus vecajam Džonam Vaitam. Redzot vīrieša neadekvāto uzvedību, Vaits devies atpakaļ uz savu dzīvokli un nekavējoties zvanījis ārkārtas dienestiem.

Runājot ar dispečeru, Vaitam sākusies stresa izraisīta lēkme. Viņš sācis gārgt, nav spējis parunāt. Neviens līdz pat tās dienas vakaram nav iedomājies, ka sirmgalvis no pārdzīvojumiem nomiris. Policija viņu atradusi ap plkst. 20, pēc tam, kad uzlauztas viņa dzīvokļa durvis.

Vaits, kurš ilgstoši sirga ar sirds slimību un paaugstinātu asinsspiedienu, nomira no stresa izraisītas sirdslēkmes.

Tiesas lēmums

Obanas pilsētas Dembartonas tiesa 2018.gada oktobrī uz izmeklēšanas laiku bija piemērojusi Rancevam apcietinājumu. Rancevs tiesā klusējis, ne atzīstot, ne noliedzot savu vainu pensionāra nāvē. Tiesa ar savu lēmumu nākusi klajā 2019.gada novembrī.

"Prokuratūra ir pieņēmusi lūgumu apsūdzēto atzīt par nevainīgu, pamatojoties uz to, ka apsūdzētais cieš no garīgiem traucējumiem tādā mērā, ka viņš nespēj saprast savas rīcības prettiesisko raksturu," paziņojusi tiesnese. "No ziņojumiem izriet, ka tajā laikā Rancevs sirga ar ļoti smagām garīgās veselības problēmām."

Psihiatri uzskata, ka Rancevs cieta no bipolāri afektīviem traucējumiem, kam raksturīgas mānijas epizodes. Tiesnese viņu atzinusi par "nopietnu draudu sabiedrībai".

Tiesā izskanējis, ka aizturēšanas brīdī Rancevs policistiem teicis - "šī ir labākā diena manā mūžā".

Rancevam 2019. gada novembrī tika piemērota psihiatriskā ārstēšanās slimnīcā. Tiesa lietu atkārtoti skatīja šī gada februārī, nemainot lēmumu un uz nenoteiktu laiku nosakot Rancevam ārstēšanos.

Jauns.lv, 2018.gadā ziņojot par šo lietu, rakstīja, ka Oskara Ranceva māte un kādreizējie šova biedri nespēja noticēt, ka vīrietis spētu pastrādāt ko tik nežēlīgu.

"Lauku sētu" ar Oskara dalību filmēja Beverīnas novada Brenguļu pagastā, zemnieku saimniecībā "Rozītes". Toreiz saimniece Valentīna Roziņa, kas nu jau devusies mūžībā, "Kas Jauns Avīzei" uzsvēra, ka Oskars “bija normāls džeks”: “Nezinu, kā tas viss tur tā pavērsies. Vispirms jau vajag visu noskaidrot. Cilvēks ir slims, tas ir fakts, viņam ir šizofrēnija, un ar tādiem cilvēkiem var būt viss kas. Arī šovā ar viņu bija problēmas, bet viņš teica: “Saimniec, es tevi klausu uz vārda!”, un viss notika.”

Roziņa pat bija sazinājusies ar Oskara mammu, kura atrakstīja, ka dēls nav vainīgs. “Oskars apvainots netaisnīgi, un nu par to būs liela izmeklēšana, jo bijusi dakteru vaina. Kā tur viss bijis, smalkāk gan neprasīju,” tolaik stāstīja Roziņa, kura nespēja noticēt, ka “Osis kaut ko tādu varēja izdarīt”.

Zināms, ka Rancevs pirms traģiskajiem notikumiem paspējis sarakstīt grāmatu "Šizofrēniķa stāsts", kurā atzina, ka cīnās un ārstējas no psihiskām problēmām.