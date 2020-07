Neiesaka doties uz vēl 3 valstīm, pēc kuru apciemošanas jāievēro 14 dienu pašizolācija

Vērtējot 14 dienu kumulatīvo Covid-19 gadījumu skaitu uz 100 000 iedzīvotāju, Latvijā joprojām būs jāievēro 14 dienu pašizolācija , atgriežoties vai tranzītā izbraucot caur Šveici, Austriju, Čehiju, Beļģiju, Horvātiju, Spāniju, Portugāli, Zviedriju, Andoru, Bulgāriju, Rumāniju, Luksemburgu. Tāpat šādi nosacījumi attiecas uz tiem, kas atbrauc no Maltas, Monako un Francijas.

SPKC nerekomendē doties uz lielāko daļu no šīm valstīm. Savukārt attiecībā uz Šveici, Austriju un Franciju centrs iesaka izvērtēt brauciena nepieciešamību.

Atgriežoties no trešajām valstīm, pašizolācija nav jāievēro pēc pārbraukšanas tikai no astoņām valstīm - Gruzijas, Japānas, Jaunzēlandes, Ruandas, Dienvidkorejas, Taizemes, Tunisijas un Urugvajas. Savukārt 14 dienu pašizolācija ir jāievēro , atgriežoties no Krievijas, Baltkrievijas, Austrālijas, Marokas un Kanādas un visām citām trešajām valstīm, kuras SPKC sarakstā nav īpaši izdalītas.

Pilns valstu saraksts ar Covid-19 saslimstības rādītājiem atrodams šeit.

Baltijas valstu vidū lielākais kumulatīvais saslimstības rādītājs ir Lietuvā - 5,7 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju, savukārt Latvijā un Igaunijā pašlaik uz 100 000 iedzīvotāju ir 2,6 gadījumi.

No visām Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) un Eiropas Savienības (ES) valstīm visaugstākā saslimstībā reģistrēta Luksemburgā, kur tā mērāma 243,4 gadījumos uz 100 000 iedzīvotāju. Otrā augstākā saslimstība ES un EEZ dalībvalstu vidū ir Rumānijā - 75,1 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju. Trešajā vietā atrodas Andora, kur uz 100 000 iedzīvotāju ir 58,2 gadījumi.

Neviens Covid-19 pacients patlaban nav reģistrēts tikai Vatikānā.

Pašizolācija nav jāievēro cilvēkiem, kuri ieradušies no valstīm, kurās 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju nepārsniedz 16. Rēķinot gadījumu skaitu uz 100 000 iedzīvotājiem, ir iespējams objektīvi salīdzināt dažādu valstu rādītājus, neskatoties uz atšķirībām iedzīvotāju kopskaitā, norāda speciālisti.

Ja pašizolācija tiek ievērota, atgriežoties no valsts, kur kumulatīvais rādītājs 14 dienu laikā uz 100 000 iedzīvotāju iepriekš pārsniedzis, bet vairs nepārsniedz 16, tad pašizolāciju drīkst pārtraukt.