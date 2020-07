No trīs partiju sarakstiem svītro 10 Rīgas domes deputāta kandidātus

Vēlēšanu komisija kandidātus svītrojusi dažādu iemeslu dēļ, bet lielākajai daļai nebija likumā noteiktā attiecīgā kandidēšanas pazīme - vai nu Rīgā nav nepārtraukti desmit mēnešus reģistrēta dzīves vieta, vai nav darba vietas Rīgā vai arī galvaspilsētā nepieder nekustamais īpašums, norādīja Kokins. Lai varētu kandidēt vēlēšanās, pretendentam ir jāatbilst vismaz vienam no šiem nosacījumiem, piemēram, Rīgā jābūt desmit mēnešus reģistrētai dzīves vietai.

No Reformu partijas saraksta svītrota kandidāte Jeļena Korņetova, no "Alternatives" Aleksandrs Filatovs, Rihards Bigis un Jeļena Ceple un no "Jaunās Saskaņas" Ingus Frīdenbergs, Raimonds Lejnieks-Puķe, Rota Maksteniece, Andrejs Afanasjevs, Vineta Vilipa un Natalija Fedotova.

Lēmumu par kandidātu svītrošanu var apstrīdēt Centrālajā vēlēšanu komisijā triju darba dienu laikā.

Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisija šodien ir noslēgusi kandidātu sarakstu pārbaudi un nodos drukāšanai arī līdz šim vēl uz tipogrāfiju nenosūtītās partiju listes. Ja vairs nevajadzēs veikt izmaiņas kādā no sarakstiem, tad Kokins prognozē, ka tiks pagūts sarakstus nodrukāt laikā.

Kā ziņots, Vēlēšanu komisijas vadītājs šodien norādīja, ka iepriekš bija iekavējusies ziņu saņemšana no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra par Rīgas domes vēlēšanu kandidātiem, tostarp arī saistībā ar nepieciešamo informāciju no Eiropas Savienības datu bāzēm.

Vēl otrdien nebija saņemta nepieciešamā informācija, lai gan pagājušas vairāk nekā nekā divas reizes ilgāks posms, nekā pārbaudei noteiktās piecas dienas, norādīja Kokins.

Šodien gan nepieciešamā informācija tika saņemta un kandidātu pārbaude ir noslēgusies.

Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas notiks augusta beigās.