Brīvmūrniecība un strukturētā mistika partijā „Vienoti Latvijai”

Partijai „Vienoti Latvijai” ir trešā visīsākā liste Rīgas pašvaldības vēlēšanās (aiz nacionālās savienības „Taisnīgums” un Centra partijas) - tikai 12 kandidāti no pieļaujamiem 63. Tātad, pēc visa spriežot, tā uz milzīgu vēlētāju atbalstu pat necer. Ja vien, uz partijas pusi nepavērsies mistiskie dabas spēki un masoni, kuru idejas tās biedri pārpārēm pārstāv.

Partiju ar šādu nosaukumu 2011. gadā dibināja Latgales pusē un ne velti tās nosaukums ir identisks uzrakstam uz Latgalei vissvarīgākā pieminekļa – Latgales Māras Rēzeknē. No partijas, kuras vadītājs, starp citu, no 2013. līdz 2016. gadam bija kādreizējais Rīgas vicemērs, par oligarhu dēvētais Ainārs Šlesers, pirms septiņiem gadiem arī tika ievēlēti 13 deputāti dažādos Latvijas novados: visi Latgalē, izņemot pa vienam Madonā un Ropažos. Tagad Šlesers ir pazudis no politiskās skatuves, viņa politiskie projekti („mācītāju partija”) ir jau pagātne. Arī atsauce uz kristīgām vērtībām nemanāmi no „Vienoti Latvijai” pazudusi – par partijas sākotnējo logo tika izvēlēts stilizēts Māras krusts un violeta krāsa (šī krāsa kristīgajā liturģijā simbolizē grēku nožēlu), kas īsi pirms 12. Saeimas vēlēšanām tika mainīts. Tagad partijā, spriežot pēc vēlēšanu sarakstā iekļautajām personām, varētu valdīt visnotaļ mistiskas un masoniskas noskaņas.

Listē ar sesto numuru startē viens no redzamākajiem Latvijas brīvmūrniekiem – Jānis Mārtiņš Skuja. Vismaz publiski viņš savu saistību ar masoniem neslēpj. 47 gadus vecais politiķis ir paspējis būt gan Rīgas domnieks, gan nomainījis vairākas partijas - Pilsonisko savienību, Nacionālo apvienību, Reģionu aliansi, un nu kandidē no „Vienoti Latvijai”. Kvēlais Tibetas neatkarības piekritējs un dalailamas atbalstītājs ir arī vairāku masonu organizāciju („Dižie Austrumi”, „Moria”) valdes loceklis. Viņš ir arī brīvmūrnieku ložas „Moria” vadībā. Tā kā masoni ir visnotaļ noslēpumaini, tad par Skujas domubiedriem internetā atrodama skopa informācija. Varam tikai minēt, ko nozīmē šāda vēsts: „2009. gadā Polijas „Dižie Austrumi” ienesa Gaismu Rīgas ložā „Moria”, kuras sastāvā ietilpst brāļi un māsas no Latvijas, Igaunijas, Polijas un Francijas. Loža „Moria” atrodas Polijas Dižo Austrumu Suverēnas un Regulāras Simboliskās Lielvaras aizsardzībā un sadraudzībā ar Francijas Dižajiem Austrumiem. 2015. gadā loža „Moria” pievienojās 15 Eiropas Ložu Brālības Sadarbības Līgumam”.

Partija „Vienoti Latvijai” vēlas Rīgā ieviest grandiozas strukturālas pārmaiņas. Šo mērķu īstenošanā sola palīdzēt mistiskā strukturētā ūdens „Mamory Water” ieviesējs Jānis Pļaviņš. (Foto: Ieva Čīka/LETA)

Tāpat visnotaļ noslēpumains teksts atrodams bēdīgi slavenā strukturētā ūdens „Memory Water” mājaslapā: „„Memory Water” ūdenī piparmētra izdzina garus asnus, padzeroties mazāk ūdens. Rīgas ūdenī piparmētra izdzēra daudz vairāk ūdens, bet jauni asni tā arī neparādījās”. „Memory Water” aicina mainīt pasauli, dzerot dziedinošo strukturēto ūdeni.

Kompānijas „Memory Water”, kas savulaik apsūdzēta gan patērētāju maldināšanā, gan pseidozinātnisku muļķību izplatīšanā, gan līdzekļu izkrāpšanā par viltus invalīdu nodarbināšanu, dibinātājs Jānis Pļaviņš „Vienoti Latvijai” sarakstā ierakstīts ar 7. numuru.

Citi partijas listē iekļautie deputātu kandidāti ir mazāk zināmi. Ar pirmo numuru startē nevalstiskās organizācijas „Ferado” Zinātniskās biedrības valdes priekšsēdētājs Dainis Vītols. Pēc Uzņēmumu reģistra ziņām daži no „Ferado” mērķiem ir: „* aktualizēt padziļinātu zinātnisku izpratni par brīvās enerģijas jēdziena būtību kontekstā ar pārējiem dabas procesiem; * pilnveidot videi draudzīgu alternatīvās enerģētikas inovāciju ieviešanu; * sekmēt sabiedrības, kā neatņemamas dabas sastāvdaļas, garīgo izaugsmi; * veicināt enerģētisko neatkarību valstiskā līmenī”.

Ar 11. numuru sarakstā pašnodarbinātā Inga Skopāne. Cilvēks ar šādu vārdu un uzvārdu internetā sevi reklamē kā regresijas terapeiti, veselības prakšu un seno zināšanu festivāla „Spīdolas salidojums” meistari, kas apguvusi darbu ar Merkabu un sirds atmošanos, ar enerģētikas atveseļošanu un sabalansēšanu. Pirms dažām nedēlām Inga Skopāne kādā Kokneses puses vienu namā organizēja Radošo enerģiju plūsmu apziņas un matērijas integrācijai.

Vēlēšanu listes sarakstu noslēdz dizainere Irēna Torres-Fernandez. Irena Torres-Fernandez savā mājas lapā pauž: „Gribēju vien teikt, ka Dievs ir gudrāks par mums visiem, nav loģiski mēģināt veikt Viņa darbu kļūdu labojumu. Ja runa par ārējo izskatu, ir vienkārši jāpiemeklē sev piemērots, situācijai atbilstošs tērps. Un viss labi”.

Partija kā vienu no saviem mērķiem izvirzījusi jauna Rīgas struktūrplāna izstrādi, kas risinātu gan pilsētas plānojuma, gan infrastruktūras, gan moderna transporta veidu ieviešanu. „Vienoti Latvijai” sola nodrošināt pilsētas dzelzceļu, kas samazināšot iedzīvotājiem ceļā pavadāmo laiku.

Tā kā partijas sarakstā ar pirmo numuru startējošam Dainim Vītolam viens no tuvākajiem kompanjoniem zinātniskajā darbībā ir izcilais matemātiķis Andris Buiķis, viss ir balstīts uz precīziem matemātiskiem aprēķiniem:

„Rīgas iedzīvotājiem tās strukturālais plāns un infrastruktūra ir noteicošais faktors. Tas nosaka, cik laika katram vajadzēs patērēt, lai nokļūtu no mājām līdz bērnudārzam, skolai, darba vietai, veikalam, slimnīcai, sociālajam dienestam, atpūtas vietai. Ja pilsētas iekšienē uz darbu un mājām tiek patērētas 2 stundas, tad 25 darba gados tas sastādīs 2*5*52*25, kas kopā ir 13 000 stundas. Zaudēts pusotrs gads personīgā brīvā laika, neskaitot rindas uz bērnudārziem un citu pakalpojumu saņemšanu. Rīgas iedzīvotājiem kā pakalpojumu saņēmējiem palīdzēsim pašorganizēties, lai pieprasītu cilvēka cieņai atbilstošu rīcību no atbildīgajām amatpersonām”.

Partija arī uzskata, ka „šodien ir nepieciešama ne tikai jauna Rīgas dome, bet arī pats rīdzinieks ar jaunu pašapziņu, viedu domāšanu”. To, ka vecā struktūra jāpārvērš jaunā struktūrā, liecina arī šāds teikums partijas programmā: „Nodrošināsim jaunu pilsētas dzelzceļu pa esošajām sliedēm, kas 3 reizes samazinātu ceļā pavadāmo laiku”. Īsi sakot: „Mēs zinām, kā jārīkojas, lai Rīga kļūtu varena un investīcijām pievilcīga”.