Provokatīvais Mākslas akadēmijas profesors Brekte ar mīnmetēja lādiņu sanikno kuldīdzniekus

Skulptūru „Meitene ar ūdens krūku”, kuru vietējie mīļi iesaukuši par Anniņu, Brekte jaunajā veidolā nodēvēja par „Dusmīgo Anniņu”, tā akcentējot to, ka skulptūra jau gadiem ilgi ir pamesta un vairs nekalpo savam pamatmērķim – par strūklaku. Rezevskas skulptūru pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados uzstādīja 1905. gada parkā un tolaik tā pilsētā bija vienīgā skulptūra–strūklaka, no kuras lija ūdens. Tomēr pēdējos gados „Anniņa” ir piemirsta un strūklaka parkā nedarbojas.

Savukārt mākslas profesors centās par to atgādināt ar oranžu masku un mīnmetēja lādiņa mulāžu. Šī provokācija kuldīdzniekiem atkal atgādināja par skulptūru, bet tās jauno izskatu daudzi uzskatīja par ņirgāšanos par goda kuldīdznieces Rezevskas daiļradi. Jaunajā veidolā ietērptā skulptūra paspēja nostāvēt mazāk par diennakti, jo nakts laikā kāds no tās norāva masku un no rokām izrāva lādiņa mulāžu. Pašlaik policijai tiek gatavots iesniegums par mākslas objekta bojāšanu, bet Brekte vairs nedomā atjaunot „Dusmīgo Anniņu”, raksta Kuldīgas laikraksts „Kurzemnieks”. Izstādes kurators Raimonds Kalējs "Kurzemniekam" atklāja: "Mums policija vēl pirms izstādes atklāšanas zvanīja, sakot, ka sabiedrībai šķiet - Anniņa tiekot piesmieta, notiek vandalisma akts".

Provokatīvais mākslinieks Kristians Brekte šomēnes pamatīgi satracinājis kuldīdzniekus. (Foto: Mārtiņš Ziders)

Mākslas profesora provokācija, kas bija saskaņota gan ar pašvaldību, gan Rezebskas mantiniekiem, izraisījusi plašu rezonansi kuldīdznieku vidū. Pie Kuldīgas novada domes priekšsēdētājas Ingas Bērziņas pat ieplānota īpaša sanāksme, kurā spriedīs par skulptūras nākotni. Līvijas Rezevskas mantojuma sargātāja Antoņina Valeiņa „Kurzemniekam” teica: „Bez ūdens tas („Meitene ar ūdens trauku”) nav mākslas darbs”. Izstādes kuratori un citi mākslinieki pārliecināti, ka tā nav necieņa, bet gan centieni pievērst uzmanību paplukušajam mākslas darbam, kas jau gadiem sēž līdzās sausam baseinam, neveicot strūklakas funkcijas.

Savukārt Kuldīgas mākslinieku rezidences vadītāja Ilze Supe pašvaldības izdevumā „Kuldīgas Novada Vēstis” raksta: „Kamēr Līvijas Rezevskas mantojuma un krājuma sargātāja, biedrības “Līvija” vadītāja Antoņina Valeiņa ar prieku uzņēma mākslinieka Kristiana Brektes ideju aktualizēt uzmanību tēlnieces mantojumam dialogā ar “Meiteni ar ūdens trauku”, tikmēr kāds jau pamanījies demonstrēt, ka vardarbība (tas ir - zādzība) ir “normāls” paņēmiens gadījumos, kad atšķiras uzskati. Pirmās nakts laikā instalācija tika nozagta.

Man nav bail no viedokļu daudzveidības. Nav bail diskutēt, paust viedokli, un tāpat nav bail uzklausīt to, kas neglauda pa spalvai. Bet man ir bail (un es ceru, ka kļūdos), ka varētu nākties dzīvot vidē, kur brīvībai vieta ir gadatirgus grabuļu sortimenta izvēlē, bet viss, kas ir (pagaidām) neiepazīts, pelnījis vardarbību”.