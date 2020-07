Plāno veidot jaunu "Valsts nekustamo īpašumu" mājaslapu

VNĪ norādīja, ka vidēji jebkuras tīmekļa lapas kalpošanas laiks ir 2-5 gadi, tomēr esošā tīmekļa vietne "www.vni.lv" tika izstrādāta 2011.gadā un ir tehniski un morāli novecojusi.

Uzņēmumā jaunas mājaslapas nepieciešamība pamatota arī iespējamu lietotāju ievadīto datu noplūdi no esošās mājaslapas. Tāpat starp VNĪ esošās mājaslapas problēmām minēts zemais vietnes ielādes ātrums, aktuālo sludinājumu ievietošana manuāli, kā arī patlaban vietnē nav iespējams ievietot ierakstus no sociālajiem tīkliem, turklāt mājaslapa nav pieejama no mobilajām ierīcēm.

Ņemot to vērā, VNĪ izsludinājusi iepirkumu par jaunas mājaslapas izstrādi.

Plānotā iepirkuma cena nav publiskota.

VNĪ dibināta 1996.gadā, un tās vienīgā īpašniece ir Finanšu ministrija.