Levits: dulluma un neuzmanības dēļ uz ūdens iet bojā pārāk daudz cilvēku

Levits šodien tikās ar biedrības "Peldēt droši" dibinātāju Zani Gemzi un Latvijas Peldēšanas federācijas prezidentu Aivaru Platonovu, lai pārrunātu dramatisko situāciju, kas izveidojusies, cilvēkiem zaudējot dzīvību, atpūšoties pie ūdens.

Patlaban Latvija ierindojas pirmajā vietā Eiropas Savienībā pēc bojā gājušo skaita uz ūdens. Saruna notika biedrības "Peldēt droši" rīkotajā nometnē Ikšķiles pludmalē ar mērķi vērst dažādu atbildīgo institūciju un arī visas sabiedrības uzmanību pārmaiņu nepieciešamībai. Valsts prezidents atzīmēja, ka arī no savas puses pievērsīs amatpersonu uzmanību šim jautājumam, pārrunājot to vispirms ar Ministru prezidentu.

Valsts prezidents pēc tikšanās aicināja skolas, pašvaldības un ministrijas gādāt par to, lai bērnu jau skolā apgūtu peldētprasmi. Viņa ieskatā, ir ārkārtīgi svarīgi jau no mazotnes saprast, ko nozīmē droša peldēšana. Tāpat prezidents vērsās pie ģimenēm, aicinot būs piesardzīgiem un rūpēties vienam par otru.

"Mīļie vecāki, uzmaniet savus bērnus arī tad, ja šķiet, ka viss ir kārtībā, viss ir it kā droši. Un, mīļie bērni, ja jums šķiet, ka jūsu vecāki rīkojas nepareizi, pārgalvīgi, aizrādiet viņiem to! Aicinu visus atpūsties šajā vasarā no sirds, bet peldēties droši," akcentēja prezidents.

Biedrības "Peldēt droši" dibinātāja Gemze uzsvēra, ka Latvijai ir svarīga katra cilvēka dzīvība. Biedrība kopā ar prezidentu aicina cilvēkus būt saprātīgiem un rīkoties apdomīgi, atpūšoties vasarā.

"Nedodieties ūdenī strauji, neleciet uz galvas, pieskatiet savus mīļos un vienmēr dodieties peldēties kopā ar kādu. Izvēlieties peldēt labiekārtotās pludmalēs un nepeldiet negaisā, lietū un vētrā vai naktī. Būsim droši vasarā, uzvedīsimies saprātīgi pie ūdens, un es ceru, ka mūsu iniciatīva palīdzēs glābt cilvēku dzīvības," uzsvēra Gemze.

Savukārt Latvijas Peldēšanas federācijas prezidents Platonovs vērsa uzmanību problēmas kompleksa risinājuma nepieciešamībai. Viņš uzsvēra, ka traģiskā situācija cilvēkdrošības uz ūdens jomā ir valsts mēroga jautājums. Platonovs norādīja, ka uzlabojumi iespējami, aktīvi darbojoties visiem kopā - valsts pārvaldei, atbildīgajām institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, kā arī ikvienam individuāli.

"Nopietns solis situācijas uzlabošanā ir pilnīga izpratne visos valsts un pašvaldību pārvaldības līmeņos, un - vēl svarīgāk - ir nepieciešama stingra politiskā griba īstenot konkrētas darbības. Ikvienam Latvijas iedzīvotājam jau skolā ir jāiemācās ūdens kompetence, lai droši atpūstos ūdens tuvumā," akcentēja Latvijas Peldēšanas federācijas prezidents.

Valsts prezidenta kancelejā norādīja, ka nometnē "Peldēt droši" bērni iepazīst vides atšķirības peldbaseinā un upē, mācās apzināties drošu dziļumu un peldvietas personīgo robežu, kā arī apgūst pareizu personisko drošības līdzekļu lietošanu.