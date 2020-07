Šogad sēņu lasītāji norāda, ka mežā sēņu ir mazāk nekā citus gadus, jo meži ir salīdzinoši sausi. Sēņu tirgotāji ReTV Ziņām saka, ka cena ir adekvāta. Vidzemē, Cēsu tirgū, protams, tie nebūs €40 par kilogramu, bet līdz €20 varētu kāpt.

Veronika, sēņu tirgotāja no Raunas: “Kam vajag – tas pērk. Ir kafejnīcas, ir cilvēki, kuriem nešķiet tas dārgi. Ir jau arī uz to mežu jāaizbrauc un ir arī tā vieta jāatrod, un citreiz visu dienu jānostaigā – tas ir arī laika patēriņš; tas nav tā, ka mūs kaut kur gaida sēnītes.”

Vasaras vidus ir laiks, kad arī restorānu un kafejnīcu ēdienkartēs parādās dažādi interesanti sēņu ēdieni, līdztekus klasiskajai sēņu mērcītei. Restorāna “Vecpuisis” šefpavārs Andris Eisaks ReTV Ziņām atzīst – sēnēm cenai nav nozīmes. Viņš ar zināmu ironiju norāda: “Protams, vislabāk ir no tirgus, vai kāda, kurš tās savāc un atnes – un mēs nopērkam, bet, ja man nav, es pat esmu sūtījis no Vācijas par miljonu kilogramā. Man šogad arī bija tā – teorētiski vajadzēja sākties gailenēm, bet nebija jau lietus, un man tās bija ieliktas ēdienkartē un man nācās sūtīt no Vācijas.”

Šefpavārs ReTV Ziņām atzīst – sezonas sākumā varbūt sēņu cenas ir kosmiskas, bet ar laiku jau tās nokrītas.