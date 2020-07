OECD iekļauj "Tava klase" pasaules labāko izglītības risinājumu vidū Covid-19 pandēmijas laikā

Lai palīdzētu pasaules valstīm labāk pārvarēt Covid-19 izraisītās pandēmijas izaicinājumus izglītības jomā, OECD sadarbībā ar Harvardas Globālās Izglītības inovāciju iniciatīvu (Harvard Global Education Innovation Initiative) un Pasaules banku (World Bank Group Education Global Practice) izveidojusi pasaules labāko izglītības iniciatīvu datu bāzi. Tajā tiek aplūkoti inovatīvi izglītības risinājumi pandēmijas laikā, to vidū arī IZM radītā izglītojošā TV "Tava klase".



“Esam gandarīti, ka “Tava klase” iniciatīva novērtēta ne tikai Latvijā un vēl 70 valstīs, bet to pamanījuši arī starptautiski eksperti. “Tava klase’’ bija kompetenču pieejas pilotprojekts, ko rosināja Covid-19. Šāda mācību platforma risina daudzas problēmas, kas izglītībā pastāv jau ilgāku laiku – tā veicina domāšanas un metodikas maiņu, attīsta skolēna pašvadītas mācīšanās un problēmu risināšanas prasmes, kā arī paaugstina skolotāja profesijas prestižu un risina skolotāju trūkuma problēmu. To veicināja ikviens, kurš bija iesaistīts attālinātajā mācību procesā. Svarīgi, ka varam darboties pasaules līmenī un būt paraugs citām valstīm!” vērtē izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska.

Foto: Publicitātes

Atzītāko projektu vidū ir arī, piemēram, Nīderlandes studentu pašmācības projekts, Spānijas online portāls skolēniem, studentiem un ģimenēm, Somijas sabiedriskā medija Yle attālināto mācību projekts un vairāki citi.



OECD eksperti norādījuši, ka Covid-19 pandēmija bija nopietns pārbaudījums izglītības sistēmām visā pasaulē, tāpēc izglītības politikas īstenotājiem ir jārūpējas, lai izglītības kvalitāte neciestu arī tad, ja miljoniem bērnu un studentu paliek izolācijā mājās un nevar doties uz skolu. Izglītības pieejamības nodrošināšanai Covid-19 pandēmijas laikā dažādas valstis ir izmantojušas dažādas pieejas, bet OECD projekts radīts, lai valstis varētu savstarpēji mācīties no labākajiem piemēriem.



"Tava klase" ideju un konceptu veidojusi izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska un IZM parlamentārais sekretārs Reinis Znotiņš, projektu koordinēja IZM eksperts Jānis Volberts. Satura veidošanā iesaistījās vairāk nekā 100 skolotāju no visas Latvijas. Palīdzību skolotājiem projekta ietvaros ir snieguši vairāki sabiedrībā zināmi cilvēki, dziedātāji un mākslinieki. Projektu īstenoja IZM sadarbībā ar iniciatīvas grupu “Vecāki par labāku izglītību”, nodrošinot oriģināla mācību satura izveidi un tā pārraidīšanu bezmaksas televīzijas platformās “ReTV” un “Sportacentrs.com TV”. Projekta tehnoloģiskie partneri ir “Telia Latvija” un “Veset’’, kas nodrošina TV kanālu izspēles pakalpojumus, kā arī apraidi internetā, platformā “tavaklase.lv”.