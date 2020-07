CVK izsludina Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas 29. augustā

Vēlēšanas izsludinātas, ievērojot Rīgas domes atlaišanas likumu, kas nosaka, ka CVK Rīgas domes vēlēšanas jāizsludina 2020.gada 7.jūlijā, bet vēlēšanām jānotiek 2020.gada 29.augustā. Ar vēlēšanu izsludināšanas dienu sākas arī priekšvēlēšanu aģitācijas periods Rīga domes vēlēšanās.

Rīgas domes vēlēšanās vēlētāji varēs balsot savā vai jebkurā citā vēlēšanu iecirknī Rīgā. Vēlēšanu dienā iecirkņi būs atvērti no plkst.7 līdz 22. Trīs dienas pirms vēlēšanām varēs nobalsot iepriekš - trešdien, 26.augustā, no plkst.16 līdz 21, ceturtdien, 27.augustā, no plkst.9 līdz 16 un piektdien, 28.augustā, no plkst.12 līdz 20.

Tiesības piedalīties Rīgas domes vēlēšanās būs Latvijas un citu Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu pilsoņiem, sākot no 18 gadu vecuma, kuriem bija reģistrēta dzīvesvieta Rīgas administratīvajā teritorijā 90 dienas pirms vēlēšanu dienas - šā gada 31.maijā, vai kuriem Rīgas administratīvajā teritorijā pieder nekustamais īpašums.

Vēlētāji, kuriem Rīgā šā gada 31.maijā bija reģistrēta dzīvesvieta, vēlētāju sarakstos tiks iekļauti automātiski, savukārt, lai izmantotu iespēju vēlēt Rīgas domi, ja vēlētājam Rīgas administratīvajā teritorijā pieder nekustamais īpašums, vēlēšanām būs īpaši jāreģistrējas no 30.jūlija līdz 15.augustam.

Balsošanas dokuments Rīgas domes vēlēšanās būs derīga pase vai personas apliecība (eID). Par dalību vēlēšanās spiedogs pasē netiks likts, un principa "viens vēlētājs - viena balss" nodrošināšanai tiks lietoti vēlētāju saraksti.

Vēlētāju sarakstus izveidos Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) sadarbībā CVK un Rīgas pašvaldību. Sākotnēji katrs balsstiesīgais rīdzinieks tiks iekļauts reģistrētajai dzīvesvietai atbilstošā iecirkņa vēlētāju sarakstā. PMLP ne vēlāk kā līdz 30.jūlijam izsūtīs vēlētājiem pa pastu uz deklarētās dzīvesvietas adresi Rīgā informāciju par to, kura iecirkņa sarakstā vēlētājs iekļauts. No 30.jūlija savu iecirkni varēs noskaidrot arī pa CVK uzziņu tālruni vai PMLP e-pakalpojumā.

No 30.jūlija līdz 15.augustam vēlēšanu iecirkni varēs nomainīt uz jebkuru citu iecirkni Rīgā. Tāpat šajā laikā reģistrēties balsošanai Rīgas domes vēlēšanās varēs tie vēlētāji, kuriem Rīgā nav deklarēta dzīvesvieta, bet pieder nekustamais īpašums. Mainīt iecirkni vai reģistrēties balsošanai Rīgā varēs PMLP e-pakalpojumā vai nosūtot iesniegumu pa pastu vai e-pastu, vai portālā "Latvija.lv" jebkurai Rīgas pilsētas dzīvesvietas deklarēšanas iestādei.

Ja vēlētājam veselības stāvokļa dēļ nebūs iespējas nokļūt vēlēšanu iecirknī, būs iespēja pieteikties balsošanai savā atrašanās vietā. Šajā gadījumā vēlētājam vai viņa uzticības personai pa pastu, e-pastu vai portālā Latvija.lv jāiesniedz iesniegums Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijai. Sūtot iesniegumu pa e-pastu, tam jābūt parakstītam ar drošu e-parakstu. Balsošanu vēlētāju atrašanās vietā vēlēšanu iecirkņu komisijas varēs organizēt ne tikai vēlēšanu dienā, bet arī iepriekšējās balsošanas dienās.

Kandidātu sarakstu pieņemšana Rīgas domes ārkārtas vēlēšanām notiks no 14.jūlija līdz 20.jūlijam. Kandidātu saraksti jāiesniedz Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijai. Deputātu kandidātu sarakstus Rīgas domes vēlēšanām var iesniegt reģistrēta politiskā partija, reģistrētu politisko partiju reģistrēta apvienība, kā arī divas vai vairākas reģistrētas politiskās partijas, kuras nav apvienojušās reģistrētā politisko partiju apvienībā.

Lai mazinātu Covid-19 izplatības riskus 29.augustā gaidāmajās Rīgas domes vēlēšanās, CVK ir apstiprinājusi ieteikumus Covid-19 infekcijas profilaksei Rīgas domes vēlēšanu iecirkņos. Uzturoties iecirknī, vēlētājiem būs jāievēro divu metru distance, jādezinficē rokas, jālieto mutes un deguna aizsargs. Vēlētājiem, kuriem nebūs sava sejas aizsega, iecirknī tiks izsniegta vienreizlietojamā sejas aizsargmaska. Vēlētāji aicināti vēlēšanu iecirknī izmantot arī savus rakstāmrīkus, bet, ja vēlētājam šādas iespējas nav, iecirknī tiks nodrošināta katram vēlētājam sava pildspalva. Tuvojoties vēlēšanām, ja epidemioloģiskā situācija valstīt turpinās uzlaboties, šie nosacījumi var tikt pārskatīti.

2020.gada 13.februārī Saeima pieņēma Rīgas domes atlaišanas likumu, taču sākotnēji noteiktais vēlēšanu norises datums tika mainīts, ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju un piesardzības pasākumus Covid-19 izplatības ierobežošanai.