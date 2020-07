PVD aicina nepirkt SIA “Talsu zivju kombināts” produkciju, kam jau martā bija jābūt iznīcinātai

Pavasarī, pārbaudot sūdzību par mežā izgāztiem neaizvākotiem zivju konserviem, PVD veica pārbaudi uzņēmumā SIA “Talsu zivju kombināts” (PVD atzīšanas Nr. A006096, adrese Ezera iela 29A, Talsi, Talsu novads, LV-3201), kuras laikā konstatēja, ka uzņēmumā netiek ievērotas higiēnas prasības un tehnoloģiskais process, nav veikti produkcijas laboratoriskie izmeklējumi, kas apliecinātu produkcijas nekaitīgumu, kā arī produkcija nav izsekojama - nav informācijas par izejvielas izcelsmi, sterilizācijas procesu, izejvielas atlaidināšanu, uzglabāšanu u.tml.

Foto: Pārtikas un veterinārais dienests

Ņemot vērā konstatētos pārkāpumus, PVD no apgrozības izņēma visu uzņēmumā saražoto produkciju - kopā aptuveni 130 000 sterilizētus zvejas produktu konservus un apturēja uzņēmuma darbību, par konstatētajiem pārkāpumiem uzsākot administratīvo lietvedību.

Uzņēmums paziņoja un uzrādīja dokumentus, ka no apgrozības izņemtā produkcija ir iznīcināta.

Foto: Pārtikas un veterinārais dienests

Veicot plānveida pārbaudi kādā veikalā, PVD inspektori pamanīja tirdzniecībā ne tikai konservus no it kā iznīcinātās zivju konservu partijas, bet arī citus it kā šajā uzņēmumā ražotus, taču patiesībā nezināmas izcelsmes zivju konservus, tostarp tādus, kas, iespējams, ražoti citviet. PVD no šī veikala un noliktavas izņēmis 30 266 zivju konservu kārbas.

SIA “Talsu zivju kombināts” darbība nav atjaunota, tāpēc nekādi šajā uzņēmumā ražoti produkti tirdzniecībā nedrīkst atrasties.

Foto: Pārtikas un veterinārais dienests

PVD aicina arī patērētājus būt uzmanīgiem un neiegādāties SIA “Talsu zivju kombināts” ražotos produktus, kā arī ziņot PVD, ja tirdzniecībā pamanīti šajā uzņēmumā ražoti produkti. PVD uzticības tālrunis – 67027402.