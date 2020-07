Dzērājšoferis izdzīvo baisā avārijā un satraucas par aifonu

Negadījums notika Engures novada Bērzciemā 21. jūnijā pirms astoņiem no rīta. “Alkohols + auto = vairāk nekā 100 kilometru stundā apdzīvotā vietā. Tādu līkumā aptur koks, kurā pēc saneses ielido nebremzējot!” situāciju raksturo Madis.

Slēpties krūmos traucē skudras

Nav bijis ne bremzēšanas skaņas, ne pēdu uz asfalta. Diviem kokiem tikai noplēsta miza, bet trešā stumbra posms metru diametrā aizlidojis 20 metrus tālāk mājas pagalmā – tikai brīnumainā kārtā necieta neviens cilvēks. Trieciens bija tāds, ka auto priekšējie riteņi un dzinējs aizvirpuļoja aptuveni 50 metru tālu.

Dzērājšoferim par laimi nostrādāja gaisa spilveni, viņš saviem spēkiem izlīda no auto un aizstreipuļoja uz meža pusi, lai slēptos krūmos, kur to guļam atrada vietējie pirms mediķu ierašanās. Paslēptuve gan nebija pārāk laba, un puisis lūdza palīdzību, lai tiktu no krūmiem ārā, jo neganti kožot skudras.

Pazudusi dāvana...

Piebraukušās mediķes ar lēcienu metušās pie auto vraka un atviegloti, bet ar neticību uzelpojušas, kad klātesošie rādījuši uz meža pusi. Autovadītājs policistiem apgalvojis, ka pie stūres nav bijis, bet brīdī, kad viņu krāmēja neatliekamās palīdzības mašīnā, lūdza, lai noteikti atrod viņa telefonu – jaunāko iPhone, ko par labu darbu tikko saņēmis dāvanā no priekšniecības.

Mediķi laimīgi, ka nav jāved līķis, bet cietušajam rūp, kur palikusi priekšniecības dāvana. (Foto: Madis Krūze)

“Man zūd vēlēšanās piedalīties ceļu satiksmē!” pēc pieredzētā atzīst Madis Krūze. Šajā avārijā vienīgais cietušais ir pats vaininieks, taču jūnija otrajā pusē notikušas arī traģēdijas.

Bojā iet bērni

20. jūnija vakarā uz Daugavpils šosejas pie Skrīveru dendroloģiskā parka trīs automašīnu sadursmē dzīvību zaudēja sieviete un bērns. Pieci cietušie ar smagiem ievainojumiem nogādāti slimnīcā.

27. jūnija pēcpusdienā Nīcas pagastā uz ceļa Liepāja-Rucava sieviete pie Opel stūres pagaidām nezināmu iemeslu dēļ iebrauca pretējā joslā un ietriecās kravas auto. Dzīvību zaudēja visi Opel esošie – autovadītāja un divas viņas mazgadīgās meitas.

Brauciens beidzās pēc saskares ar trim kokiem. (Foto: Madis Krūze)

No 21. līdz 24. jūnijam Latvijā reģistrēti 294 satiksmes negadījumi ar 67 cietušajiem. Šajā laikā noformēti 2048 administratīvo pārkāpumu protokoli – pieci par agresīvu braukšanu, 970 par atļautā ātruma pārsniegšanu.

Pie stūres reibumā pieķerti un laikus no trases nocelti 85 autovadītāji – 83 lietojuši alkoholu (vairāk nekā pusei bija pārsniegta pusotra promile), divi narkotikas.