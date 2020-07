"Talsu gaļa" valdes loceklim par krāpniecību piespriests cietumsods

Prokuratūras preses sekretāre Laura Majevska pastāstīja, ka 2020.gada jūnijā Kurzemes rajona tiesa Talsos trim apsūdzētajiem par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, nodarot valstij zaudējumus lielā apmērā, kā arī par krāpšanu lielā apmērā piesprieda reālu brīvības atņemšanas sodu.

Personas AS "Talsu gaļa" interesēs izdarīja pievienotās vērtības nodokļa (PVN) atmaksas izkrāpšanu no valsts budžeta 73 676 eiro apmērā un izvairījās no nodokļu nomaksas 415 044 eiro apmērā.

Saskaņā ar apsūdzību, personas 2011.gadā ieplānotajā noziedzīgajā shēmā iesaistīja fiktīvus uzņēmumus, viltojot grāmatvedības dokumentus, noformēja fiktīvus darījumus, pēc kā šos fiktīvos darījumus deklarēja kā patiesi notikušus.

Pēc tam par šiem darījumiem tika iesniegta AS "Talsu gaļa" PVN deklarācija Valsts ieņēmumu dienestā. Kā pamatu priekšnodokļa atskaitīšanai apsūdzētie izmantoja norādītos viltotos un nepatiesu informāciju saturošos, it kā reāli notikušo darījumu apliecinošos grāmatvedības dokumentus.

Viens no apsūdzētajiem, kurš noziegumu izdarīšanas laikā pildīja AS "Talsu gaļa" valdes locekļa amata pienākumus, tika atzīsts par vainīgu un sodīts ar brīvības atņemšanu uz trīs gadiem un sešiem mēnešiem, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz trīs gadiem.

Savukārt abas pārējās personas atzītas par vainīgām krāpšanas atbalstīšanā un izvairīšanās no nodokļu nomaksas atbalstīšanā. Norādītās personas katra sodīta ar brīvības atņemšanu uz diviem gadiem un sešiem mēnešiem, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz diviem gadiem.

Spriedumu ir iespējams pārsūdzēt Augstākajā tiesā.

"Firmas.lv" informācija liecina, ka "Talsu gaļa" likvidēta 2017.gadā.