Sakarā ar pērnvasar veikto advokāta Bērziņa slepkavību Mārupē aizturēti divi vīrieši

2019. gada 20. jūlija vēlā vakarā divi vīrieši maskās iebruka privātmājā Mārupē, kur sasēja mājā esošo sievieti, lai veiktu minētās mājas aplaupīšanu. Pēc neilga brīža mājās atbrauca 1972. gadā dzimušais advokāts kopā ar savu sievu. Viens no laupītājiem sašāva advokātu, pēc kā abi vīrieši maskās no notikuma vietas aizbēga. Savukārt advokāts vēlāk no gūtajiem ievainojumiem slimnīcā mira.

Veicot pirmatnējās izmeklēšanas un operatīvos meklēšanas pasākumus, aizdomās turētās personas sākotnēji noskaidrot neizdevās, bet policijas darbinieki gada laikā, veicot liela apjoma pirmstiesas izmeklēšanu, turpināja izmeklēt šo noziegumu un skaidrot vainīgās personas.

Pirmstiesas izmeklēšanas laikā likumsargi noskaidroja, ka noziegumu, visticamāk, izdarīja ar cietušo ģimeni nesaistītas personas, proti, 1967. gadā un 1982. gadā dzimušie vīrieši, kuri iepriekš vairākkārt bija nonākuši policijas redzeslokā gan par mantiskiem noziedzīgiem nodarījumiem, gan par noziedzīgiem nodarījumiem, kas vērsti pret personu dzīvību un veselību. Tāpat izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka minētie vīrieši ir saistīti ar virkni citu noziegumu, tai skaitā ar mantiskiem un pret personu dzīvību un veselību vērstiem noziedzīgiem nodarījumiem.

Saistītās ziņas Vietējie Mārupē satriekti par advokāta Bērziņa cinisko slepkavību: "Ļoti, ļoti žēl - viņš bija vēl jauns" Mārupē nogalināts bijušais tiesnesis Uldis Bērziņš (papildināts) Aizdomās par advokāta un bijušā tiesneša Bērziņa slepkavību aizturētas vairākas personas

Kriminālprocess sākotnēji tika kvalificēts pēc Krimināllikuma 117. panta sestajā punktā paredzētā noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmēm. Savukārt šobrīd kriminālprocess ir kvalificēts pēc Krimināllikuma 117. panta sestajā punktā, 175. panta trešajā daļā, 195. panta pirmajā daļā, 185. panta pirmajā daļā, 233. panta otrajā daļā, 176. panta ceturtajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu sastāvu pazīmēm.

Abi aizdomās turētie vīrieši šobrīd atrodas apcietinājumā.

Iegūstot pietiekošu pierādījumu kopumu un veicot visas nepieciešamās kriminālprocesa izmeklēšanas darbības, šī gada 29. jūnijā tika pieņemts lēmums par kriminālprocesa nodošanu Rīgas tiesas apgabala prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.

Valsts policija vērš uzmanību, ka nevienu personu nevar uzskatīt par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kamēr tās vaina nav pierādīta Kriminālprocesa likumā paredzētajā kārtībā.