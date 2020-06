Šonakt Latvijas rietumu un centrālajos rajonos gaidāms intensīvs lietus un gaisa temperatūra būs plus 15, plus 20 grādi. Vietām Kurzemē gaisa temperatūra noslīdēs līdz plus 13, plus 15 grādiem.

Savukārt rīt, 30.jūnijā gaidāmas lietusgāzes, priekšpusdienā vietām stiprs pērkona negaiss un krusa. Dienā pūtīs dienvidrietumu, dienvidu vējš, kurš pieņemsies brāzmās no 15 līdz 17 metriem sekundē, bet piekrastes rajonos pat līdz 20 metriem sekundē.

Gaisa temperatūra būs plus 18, plus 22 grādi.