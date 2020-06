Piespriež cietumsodu par laupīšanu, kapos apdullinot izvēlēto upuri ar ķimikālijām piesūcinātu salveti

Spriedumā norādīts, ka vīrietis pērn novembrī ap plkst.13 atradies Ivana kapos, kur pamanījis savu upuri. Viņš pie sievietes piegājis no mugurpuses un pie tās sejas pielicis iepriekš sagatavotu salveti, kas bijusi piesūcināta ar izmeklēšanā nenoskaidrotu vielu, kuru ieelpojot sieviete zaudēja samaņu.

Kad sieviete atradās guļus uz zemes, vīrietis no viņas ausīm izņēma zelta auskarus, no pirksta noņēma zelta gredzenu, no kakla noņēma zelta ķēdīti ar zelta krustiņu, kā arī nozaga cietušās mobilo telefonu.

Kopumā cietušajai tika nodarīti zaudējumi 1347,50 eiro apmērā.

Tiesa vīrietim piesprieda gadu un deviņus mēnešus ilgu cietumsodu, taču, ņemot vērā, ka vīrietim vēl nebija līdz galam izciests kāds agrāk piespiests cietumsods, viņam aiz restēm nāksies pavadīt divus gadus un trīs mēnešus. Tāpat viņam nāksies atlīdzināt 697,50 eiro cietušajai un apmaksāt 440 eiro, kas ir valsts nodrošinātās aizstāvības izmaksas.