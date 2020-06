Skats uz atomelektrostaciju mūsdienās. (Foto: Alex Chitaro/Sipa USA/ Vida Press)

Vai Černobiļas avārijas seku likvidatora atraitnei pēc vīra nāves pienākas pabalsts?

"Esmu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidatora atraitne – dzīvoju viena, bērnu nav. Uzzināju, ka likvidatora nāves gadījumā, ja nāve iestājusies šīs katastrofas seku dēļ, viņa ģimenei pienākas pabalsts, bet Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra man to atteica, jo esmu darba attiecībās. Ar vīru kopā nodzīvoju 32 gadus, tagad esmu 2. grupas invalīde. Vai man tiešām šis pabalsts nepienākas, kurš likums to nosaka? Cik liels ir šis pabalsts, un kādos gadījumos to izmaksā atraitnei?" Žurnālam "Likums un Taisnība" vaicā lasītāja Nellija no Rīgas.