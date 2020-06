Jau aizvadītajā naktī Rīgas centrā gaisa temperatūra nepazeminājās zem plus 20 grādiem. Arī turpmākās divas diennaktis būs ļoti karstas - naktīs minimālā gaisa temperatūra būs ap plus 20 grādiem, bet pēcpusdienās sasniegs plus 28...31 grādu.

Ņemot vērā karstos laikapstākļus, Rīgā izsludināts oranžais brīdinājuma līmenis, brīdinot, ka karstuma ietekmē pastāv paaugstināts veselības problēmu risks plašam iedzīvotāju lokam, sevišķi vecākiem cilvēkiem un zīdaiņiem.

Iedzīvotājiem ir jāseko un jārīkojas atbilstoši norādījumiem, ko sniedz atbildīgās institūcijas.

Šodien Latvijā saglabāsies karstums, termometra stabiņam pakāpjoties līdz plus 31 grādam. Tveice saglabāsies arī sestdien, kad iespējams arī lietus un pērkona negaiss.