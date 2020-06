VVD uzsācis īstenot pasākumus, lai šos atkritumus atgrieztu atpakaļ to izcelsmes valstī. (Foto: Publicitātes)

Valsts vides dienests apturējis nelikumīgu atkritumu ievešanu Latvijā

Valsts vides dienestam (VVD) sadarbībā ar Polijas kompetentajām iestādēm izdevies apturēt nelikumīgu plastmasas un gumijas atkritumu ievešanu Latvijā, ko veica SIA „Why recycle” (turpmāk – uzņēmums). Kopumā no 25.05.2020. līdz 16.06.2020. no dažādiem uzņēmumiem Lielbritānijā Latvijā ievestas 549,38 t plastmasas un gumijas atkritumu. VVD uzsācis īstenot pasākumus, lai šos atkritumus atgrieztu atpakaļ to izcelsmes valstī. Tā kā uzņēmums saskaņā ar normatīvo regulējumu ir iesniedzis finanšu nodrošinājumu 100 000 eiro apmērā, ja tas labprātīgi nesadarbosies, VVD izmantos iespēju izmaksas segt no šiem līdzekļiem.