Apcietināts vīrietis, kurš pēc dzīvokļa aplaupīšanas izlēca no piektā stāva balkona un aizbēga

Šīs nedēļas sākumā Valsts policija aizdomās par Rīgā izdarītu laupīšanu no dzīvokļa, nodarot smagus miesas bojājumus cietušajai, kā rezultātā viņa gāja bojā, aizturēja kādu vīrieti – bojāgājušās tuvu paziņu. Jāpiemin, ka pēc nozieguma ļaundaris bija mēģinājis izvairīties no atbildības, izlecot no piektā stāva dzīvokļa balkona un pametot notikuma vietu. Šodien, 17. jūnijā, aizturētajam piemērots drošības līdzeklis apcietinājums.